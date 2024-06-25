По какому случаю эта чаша могла быть выполнена и большую ли ценность представляет вещь королевской семьи, рассказываем далее.

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Как в Британии нашли кубок королевской семьи

Пользователь форума Reddit под ником Current-Scar-940 поделился, что нашел на одной из барахолок серебряный кубок королевской семьи с гравюрами "Его Королевского Высочества принца Чарльза" и "Леди Дианы Спенсер", датированный 1981 годом. Он хотел больше узнать об этой чаше.

В комментариях ему подтвердили, что это действительно "памятный бокал", и рассказали о стоимости подобных предметов.

У меня есть большая коллекция королевских кружек, и они на самом деле не имеют особой стоимости при перепродаже,

– поделился один коллекционер.

Люди добавили, что подобные бокалы доступны на Etsy и eBay по цене от нескольких фунтов до 20 (ориентировочно 1000 гривен). В то же время пользователи посоветовали проверить наличие любых возможных отметок, которые могут указывать на большую ценность находки.

Как выглядит королевский бокал: смотрите фото

Наверняка, это просто памятная чаша, но проверьте дно на наличие каких-либо отличительных знаков или отметок и найдите их в интернете. Они покажут вам, из чего изготовлен кубок и какая компания его сделала,

– предлагали авторы форума.

В то же время один из комментаторов предположил, что бокал мог быть сувениром со свадьбы принцессы Дианы и принца Чарльза, которая состоялась 18 июля 1981 года. Это вполне вероятно, ведь дата празднования совпадает с датой, нанесенной на предмете.

Кроме того, на бокале также изображены перья принца Уэльского, геральдический знак наследника британского престола. Нагрудный знак состоит из трех белых перьев, окруженных золотым веночком.