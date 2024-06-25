З якої нагоди ця чаша могла бути виконана і чи велику цінність становить річ королівської родини, розповідаємо далі.

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Як у Британії знайшли кубок королівської родини

Користувач форуму Reddit під ніком Current-Scar-940 поділився, що знайшов на одній із барахолок срібний кубок королівської сім'ї із гравюрами "Його Королівської Високості принца Чарльза" і "Леді Діани Спенсер", датований 1981 роком. Він хотів більше дізнатися про цю чашу.

У коментарях йому підтвердили, що це дійсно "пам’ятний келих", та розповіли про вартість подібних предметів.

У мене є велика колекція королівських кухлів, і вони насправді не мають особливої ​​вартості при перепродажі,

– поділився один колекціонер.

Люди додали, що подібні келихи доступні на Etsy та eBay за ціною від кількох фунтів до 20 (орієнтовно 1000 гривень). Водночас користувачі порадили перевірити наявність будь-яких можливих відміток, які можуть вказувати на більшу цінність знахідки.

Як виглядає королівський келих: дивіться фото

Напевно, це просто пам’ятна чаша, але перевірте дно на наявність будь-яких відмітних знаків або позначок і знайдіть їх в інтернеті. Вони покажуть вам, з чого виготовлений кубок та яка компанія його зробила,

– пропонували дописувачі форуму.

Водночас один з коментаторів припустив, що келих міг бути сувеніром з весілля принцеси Діани та принца Чарльза, яке відбулося 18 липня 1981 року. Це цілком ймовірно, адже дата святкування збігається з датою, нанесеною на предметі.

Крім того, на келиху також зображено пір'я принца Уельського, геральдичний знак спадкоємця британського престолу. Нагрудний знак складається з трьох білих пір'їн, оточених золотим віночком.