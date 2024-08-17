Как выглядит сумка, которую нашла женщина, сколько она стоила и почему в результате стала разочарованием, рассказываем дальше.

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Как женщина почти нашла брендовую сумку в комиссионном магазине

Недавно канадская пользовательница тикток по имени Эшли опубликовала ролик, в котором рассказала, что нашла в местном комиссионном магазине красную кожаную сумку, которая, по ее мнению, выглядела, как изделие известного бренда Hermès.

Женщина открыла сумку и увидела на ней соответствующий логотип, что стало для нее полным шоком, учитывая, что цена изделия составляла всего 9 долларов.

Это Hermès. На передней части есть небольшое пятно, но это не страшно,

– сказала она в ролике.

Как выглядит сумка: смотрите видео

Сумки Hermès считаются одними из самых роскошных в мире. Их цена начинается от 10 000 долларов и может достигать сотен тысяч, в зависимости от модели и особенностей сумки. Именно поэтому Эшли сначала и не поверила своим глазам. Как оказалось впоследствии, это было правильным.

Эта сумка, к сожалению, оказалась подделкой. Она была из натуральной кожи и на вид хорошего качества, но не оригинальной,

– позже поделилась блогерша.

Однако она не разочаровалась. Эшли уже несколько раз находила действительно брендовые сумки на распродажах, поэтому планирует продолжать поиски сокровищ в комиссионных магазинах.