Вынужден платить компенсацию: британка осудила руководителя из-за кашля в ее сторону

Британка выиграла иск против своего руководителя, который покашлял в ее сторону накануне начала карантина из-за пандемии Covid.

Почему женщина решила судиться с боссом из-за кашля и какое решение принял судья, рассказываем далее.

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Как женщина осудила работодателя из-за кашля

Работодатель вынужден выплатить более 26 000 фунтов стерлингов (ориентировочно 1 383 867 гривен) бывшей работнице из-за кашля ей в лицо во время пандемии Covid.

Кевин Дейвис намеревался высмеять и запугать женщину из-за ее проблем со здоровьем. 62-летний мужчина "пошутил" над работницей своего бизнеса по продаже автомобилей и недвижимости за несколько дней до начала карантина после того, как она выразила коллегам свои опасения относительно здоровья.

Работница попросила коллег отойти на дистанцию от нее, как рекомендовали чиновники, поскольку она имела псориатический артрит и аутоиммунное заболевание и не хотела подхватить Covid. Дэвис же намеренно и громко кашлянул в ее сторону, прокомментировав, что она выглядит смешной.

Он знал о моем состоянии здоровья. Он знал, что у меня нет иммунной защиты из-за лекарств, которые я должна принимать, и он умышленно закашлялся мне в лицо. Меня трясло. Я не глупый, беззащитный человек – мне пришлось многое терпеть в своей жизни – но это меня действительно задело,

– сказала она.

Как выяснилось на судебных слушаниях, женщина уволилась с работы через 3 месяца после инцидента и подала заявление на работодателя.

Она уволилась по крайней мере частично потому, что стала жертвой. Это было главным и значимым фактором ее решения. Она чувствовала, что частично из-за ее жалоб ее оттолкнули. Она была права,

– отметил судья.

Он постановил, чтобы женщина получила выплату в размере более 26 000 фунтов стерлингов, в частности компания должна выплатить ей 18 000 фунтов стерлингов в качестве компенсации за причиненные чувствам, а Дэвис заплатить остальную сумму за несправедливое увольнение.