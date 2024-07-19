Своей историей похудения она поделилась в сети. Меган также назвала главные правила, которые помогли достичь невероятного результата.

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Какие правила помогли похудеть на 50 килограммов

Меган покорила сеть, продемонстрировав невероятный результат похудения. Так, в октябре 2022 года вес женщины достигал более 112 килограммов, а сейчас – не превышает 60 килограммов.

Сбросив почти 50 килограммов, женщина изменилась почти до неузнаваемости. Как рассказала Меган, достичь результата ей удалось благодаря простым правилам. Так, она отказалась от вредной пищи, начала активно тренироваться и заниматься спортом, много ходить пешком, а рацион стал сбалансированным.

Как изменилась Меган после похудения: смотрите видео

По словам женщины, в похудении ей также помогал правильный распорядок дня. Меган убеждена, что здоровый сон по 8 часов, подъем в одно время, а также прием пищи в одинаковые часы также положительно влияют на похудение.

Сейчас Меган продолжает заниматься спортом. Ее телосложение стало подтянутым, а мышцы – рельефными. Женщина также вдохновляет других не бояться становиться на путь похудения, ведь это действительно положительно влияет на здоровье.