Дешевле, чем отдых дома: британка улетела в Милан на один день, чтобы прогуляться

Британская путешественница полетела в Милан на день, потому что это было значительно дешевле, чем поехать в Лондон.

Как женщина провела день в итальянском городе и во сколько ей обошлась поездка, рассказываем далее.

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Как женщина бюджетно отдохнула в Италии

49-летняя Шэрон Саммер поймала билеты на самолет за 28 фунтов стерлингов (1 474 гривен) в обе стороны и провела день в итальянском городе вместе со своим парнем.

Женщина говорит, что обычно один билет в Лондон из ее города стоит от 35 до 50 фунтов стерлингов, поэтому это было выгодное предложение.

В результате она вместе со своим любимым села на рейс в Милан в 8:35 и была в Италии уже в 11:25 утра. Пара взяла билеты на поезд до центра города менее чем за десять евро и посетила собор, затем перекусив сэндвичем с лимонадом в итальянском ресторане. В аэропорт они вернулись так же самолетом и уже в 22:40 вылетели домой.

Я всегда хотела поехать в Милан. Я слышала, что это возможно сделать за один день. И мы действительно сделали все, что хотели. По Милану очень легко передвигаться, из аэропорта до центра ходит поезд,

– поделилась Шэрон.

Она добавила, что это была прекрасная поездка с потрясающей погодой. Пара прошла почти 20 000 шагов и осталась довольна.

Теперь британка планирует больше однодневных поездок по Европе и уже нашла билеты в Данию по умеренной цене.