Як жінка провела день в італійському місті та у скільки їй обійшлася поїздка, розповідаємо далі.

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Як жінка бюджетно відпочила в Італії

49-річна Шерон Саммер піймала квитки на літак за 28 фунтів стерлінгів (1 474 гривень) в обидві сторони й провела день в італійському місті разом зі своїм хлопцем.

Жінка каже, що зазвичай один квиток до Лондона з її міста коштує від 35 до 50 фунтів стерлінгів, тож це була вигідна пропозиція.

У результаті вона разом зі своїм коханим сіла на рейс до Мілана о 8:35 та була в Італії вже о 11:25 ранку. Пара взяла квитки на потяг до центру міста менш ніж за десять євро та відвідала собор, потім перекусивши сендвічем з лимонадом в італійському ресторані. У аеропорт вони повернулися так само літаком і вже о 22:40 вилетіли додому.

Я завжди хотіла поїхати в Мілан. Я чула, що це можливо зробити за один день. І ми дійсно зробили все, що хотіли. Міланом дуже легко пересуватися, з аеропорту до центру ходить потяг,

– поділилась Шерон.

Вона додала, що це була прекрасна поїздка з приголомшливою погодою. Пара пройшла майже 20 000 кроків та залишилась задоволеною.

Тепер британка планує більше одноденних поїздок Європою та вже знайшла квитки до Данії за помірною ціною.