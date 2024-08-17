"Лучшая работа, которую когда-то имела": муж платит жене за услуги домохозяйки

Алиса получает еженедельную зарплату от своего мужа. Да, Том еженедельно отдает жене 100 долларов за услуги домохозяйки.

Интересно, что 28-летняя Алиса работает только домохозяйкой, из-за чего ее активно критикуют в сети. Впрочем, женщина не обращает внимания на это, а наоборот – призывает других повторять их с мужем образ жизни.

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"Муж не уволит меня с работы"

28-летняя Алиса познакомилась с 51-летним Томом на работе, и вскоре они начали встречаться. В начале их отношений женщина продолжала совмещать учебу с работой. Впрочем, после помолвки Алиса решила покинуть работу, чтобы больше внимания уделять дому.

Ее муж Том впоследствии признался, что даже не знал о собственном желании традиционных отношений, когда женщина выполняет домашнюю работу, а мужчина – обеспечивает семью. Однако Алису и ее мужа Тома очень часто критикуют, поскольку женщина вообще считает феминизм "ненужным".

Так, Алиса каждый день готовит еду, убирает в доме, и даже избавилась от всех своих кредитных карточек и банковских счетов. Вместо этого она получает 100 долларов от своего мужа за услуги домохозяйки.

Мне больше нравится быть домохозяйкой, чем ходить на работу. На работе ты – раб человека, которому ты безразличен, а муж не собирается завтра меня уволить,

– рассказывает Алиса.

Женщину критикуют не только из-за ее взглядов, но и большой разницы в возрасте с мужем. Некоторые считают, что у Алисы были проблемы с папой, поэтому "она нашла мужа, старшего на 23 года".

Кроме домашних дел, Алиса также имеет собственный ютуб-канал. На нем она рассказывает о своих домашних делах, а также призывает другие семьи подражать их образу жизни.

Я считаю, что большинство современных отношений несчастливы, потому что мужчины ведут себя как женщины, а женщины – как мужчины. Когда вот такие пары встречаются, то у них возникает несбалансированная динамика. Обратите внимание, вся современная культура хочет, чтобы вы были толстыми, одинокими, бездетными и подавленными. Женщины имеют право знать, что у них есть другие варианты,

– убеждает Алиса своих зрителей на ютубе.

Женщина получает 100 долларов за услуги домохозяйки: смотрите видео

51-летний Том добавляет, что ему очень нравятся их отношения с Алисой. Мужчина добавил, что забота о жене также помогает ему чувствовать себя счастливым.