Пара сэкономила 20 тысяч фунтов, купив подержанную кухню всего за 50: как им это удалось

Пара потратила 8 месяцев на преобразование кухни в своем доме, что в целом стоило примерно 1 тысячу фунтов. Решив, что они не хотят тратить более 20 тысяч фунтов на совершенно новый дизайн, Луиза и Питер приобрели почти все подержанное, описывая этот процесс как "труд любви с крошечным бюджетом".

Будет интересно "Идеальная такой, какой есть": блогерша продемонстрировала себя полностью без фильтров и поразила сеть

Подержанные вещи позволили значительно сэкономить

Луиза отметила, что она смотрит на то, что можно "сделать" с комнатой, а не на то, что для нее покупать. Самым большим успехом было то, что она нашла человека, который продавал свою кухню всего за 50 фунтов, включая духовку.

Луиза и Питер пошли и разобрали кухню продавца, прежде чем забрать домой все шкафы, двери, полки, каркасы и духовку Leisure, которая стоит более 500 фунтов в магазине. Затем они начали шлифовать, грунтовать и красить каждый кусок дерева в темно-зеленый цвет. Сосед подарил им умывальник, ведь в то время также делал ремонт на своей кухне.

Луиза и Питер совместили подержанную мебель с современной столешницей из смешанного ламината, сделанной под мрамор, стоимостью около 800 фунтов. Единственные расходы, которые супруги сделали, – это кухонный остров, который обошелся им в 300 фунтов, и комплект двойных дверей, которые они нашли на фейсбуке.



До ремонта кухня выглядела так / Фото Луизы Хортон

Луиза говорит, что ключом к их успеху было наличие очень четкого плана и видения перед тем, как что-то покупать.

"Мы купили все шкафы этой кухни, и духовка была включена в эту сделку. Мужчина переоборудовал новую кухню и не хотел тратить время на то, чтобы все это разбирать. Поэтому он продал ее очень дешево, и часть сделки заключалась в том, что мы должны были ее убрать. Сейчас это такая хорошая кухня для работы, и я получила предложение на кухню из МДФ, и они были в районе 20 тысяч фунтов – так что мы значительно сэкономили на ней", – рассказала девушка.



Кухня обошлась очень дешево / Фото Луизы Хортон

У меня был очень четкий план, и это мой совет, как это сделать – вы должны точно знать, чего вы хотите. Я знала каждую деталь, которая нам нужна, и стиль. Я знала, где я хочу все расположить, и у меня было видение с самого начала,

– продолжила Луиза.

Страсть Луизы к дизайну интерьера началась во время первого локдауна, когда они с Питером делали ремонт в своем доме.

"Мне нравится расширять границы, и когда я начинаю думать о том, что я сделаю с комнатой, я думаю о том, как я могу что-то "сделать", а не купить. Единственная новая мебель в нашем доме – это кровать, все остальное – б/у или бесплатное. Я почувствовала настоящую страсть к дизайну и идеям после того, как мы сделали ремонт всего дома за небольшой бюджет, и страсть к тому, чтобы все выглядело лучше, выросла", – добавила девушка.



Сейчас она имеет непревзойденный вид / Фото Луизы Хортон

Луиза говорит, что жонглировать временем, пытаясь обустроить кухню, было нелегко, ведь у них трое маленьких детей.

"Я очень горжусь этим. Я должна постоянно напоминать себе, как это было раньше, и напоминать себе, что мы сделали. Мы также построили большую кладовую из переработанной древесины и двери для сарая – поэтому во все это было вложено много усилий, и приятно видеть, как все это воплощается в жизнь", – отметила Луиза.

Она подытожила, что наконец начала готовить, но имеет еще много идей, как улучшить свой интерьер, не тратя много денег.