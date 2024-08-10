Пара заощадила 20 тисяч фунтів, купивши вживану кухню всього за 50: як їм це вдалося

Пара витратила 8 місяців на перетворення кухні у своєму будинку, що загалом коштувало приблизно 1 тисячу фунтів. Вирішивши, що вони не хочуть витрачати понад 20 тисяч фунтів на абсолютно новий дизайн, Луїза та Пітер придбали майже все вживане, описуючи цей процес як "працю любові з крихітним бюджетом".

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Вживані речі дозволили значно зекономити

Луїза зазначила, що вона дивиться на те, що можна "зробити" з кімнатою, а не на те, що для неї купувати. Найбільшим успіхом було те, що вона знайшла людину, яка продавала свою кухню всього за 50 фунтів, включно з духовкою.

Луїза і Пітер пішли та розібрали кухню продавця, перш ніж забрати додому всі шафи, двері, полиці, каркаси та духовку Leisure, яка коштує понад 500 фунтів у магазині. Потім вони почали шліфувати, ґрунтувати та фарбувати кожен шматок дерева в темно-зелений колір. Сусід подарував їм умивальник, адже в той час також робив ремонт на своїй кухні.

Луїза і Пітер поєднали вживані меблі з сучасною стільницею зі змішаного ламінату, зробленою під мармур, вартістю близько 800 фунтів. Єдині витрати, які подружжя зробило, – це кухонний острів, який обійшовся їм у 300 фунтів, і комплект подвійних дверей, які вони знайшли на фейсбуці.



До ремонту кухня мала такий вигляд / Фото Луїзи Хортон

Луїза каже, що ключем до їхнього успіху була наявність дуже чіткого плану і бачення перед тим, як щось купувати.

"Ми купили всі шафи цієї кухні, і духовка була включена в цю угоду. Чоловік переобладнував нову кухню і не хотів витрачати час на те, щоб усе це розбирати. Тож він продав її дуже дешево, і частина угоди полягала в тому, що ми повинні були її прибрати. Зараз це така гарна кухня для роботи, і я отримала пропозицію на кухню з МДФ, і вони були в районі 20 тисяч фунтів – так що ми значно заощадили на ній", – розповіла дівчина.



Кухня обійшлася дуже дешево / Фото Луїзи Хортон

У мене був дуже чіткий план, і це моя порада, як це зробити – ви повинні точно знати, чого ви хочете. Я знала кожну деталь, яка нам потрібна, і стиль. Я знала, де я хочу все розташувати, і у мене було бачення з самого початку,

– продовжила Луїза.

Пристрасть Луїзи до дизайну інтер'єру почалася під час першого локдауну, коли вони з Пітером робили ремонт у своєму будинку.

"Мені подобається розширювати межі, і коли я починаю думати про те, що я зроблю з кімнатою, я думаю про те, як я можу щось "зробити", а не купити. Єдині нові меблі в нашому домі – це ліжко, все інше – вживане або безкоштовне. Я відчула справжню пристрасть до дизайну та ідей після того, як ми зробили ремонт усього будинку за невеликий бюджет, і пристрасть до того, щоб все виглядало якнайкраще, зросла", – додала дівчина.



Зараз вона має неперевершений вигляд / Фото Луїзи Хортон

Луїза каже, що жонглювати часом, намагаючись облаштувати кухню, було нелегко, адже вони мають трьох маленьких дітей.

"Я дуже пишаюся цим. Я повинна постійно нагадувати собі, як це було раніше, і нагадувати собі, що ми зробили. Ми також побудували велику комору з переробленої деревини та двері для сараю – тож у все це було вкладено багато зусиль, і приємно бачити, як все це втілюється в життя", – зазначила Луїза.

Вона підсумувала, що нарешті почала готувати, але має ще багато ідей, як покращити свій інтер'єр, не витрачаючи багато грошей.