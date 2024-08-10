На Ариэллу подписаны более 720 тысяч пользователей инстаграма. Она не стесняется показывать себя без фильтров крупным планом.

Стоит попробовать Фитнес-тренер показала, какой была 5 лет назад: получить красивое тело помогли 7 привычек

Блогер учит подписчиков любить себя

Ариэлла сняла очередное видео о любви к себе. Инфлюенсерка не нанесла макияж и приблизила камеру к частям своего тела без фильтров – от лица до бедер и глаз. Она сделала это, чтобы показать свои следы на коже, целлюлит, волосы на лице и морщины.

Блондинка показала, что именно из этих компонентов состоит каждая женщина, поэтому не нужно стесняться, если вы не имеете классического инстаграмного вида.

Несмотря на то, что видео содержало острое послание, Ариэлла призналась, что монтаж и публикация действительно "испытали ее душу". Это заставило ее много думать о собственной неуверенности.

"Я думала о том, что люди в моей жизни увидят это, люди в интернете осудят меня. Будут судить меня за все эти вещи, которые я обычно скрываю из-за ожиданий общества относительно красоты. Но, как вы знаете, публикуя вещи, в которых я не уверена, я больше всего расту в собственном путешествии к любви к себе. Публикуя вещи, в которых я не уверена, я все равно забираю власть общественных стандартов красоты. Это возвращает мне мою власть", – подчеркнула блогер.

Смотрите видео блогера с ее настоящим телом:

Если я говорю, что это красиво, то это реально. Значит, это красиво и по-настоящему. Надеюсь, это поможет вам увидеть, насколько вы прекрасны – что ваша неуверенность делает вас неидеально совершенными, и что вас достаточно,

– заметила Ариэлла.

С того времени, как она поделилась этим постом, более 11 тысяч человек лайкнули его и оставили положительные комментарии. Люди действительно ценят, насколько прозрачной является Ариэлла в своих мощных постах.