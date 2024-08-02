Хотела стать моложе своей дочери: 63-летняя женщина потратила 600 тысяч фунтов на пластику

63-летняя Сара Бердж потратила более полумиллиона фунтов на косметические операции за последние годы. Женщина стремится выглядеть так же молодо, как ее 20-летняя дочь Поппи.

Сара рассказала, что благодаря своей работе она может покупать ботокс и филлеры по сниженным ценам. По ее словам, причиной совершенствований является не зависть, а стремление к вечной молодости.

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Британка потратила баснословные деньги на пластику

Сара не хочет мириться с естественным старением в свои 63.

"Не то чтобы я завидую Поппи. Мне приятно, что она имеет роскошный вид. Но я скучаю по тому юношескому сиянию. Она – постоянное напоминание о том, какой я хочу быть. На самом деле я хочу выглядеть еще моложе, чем она! Я пристрастилась к хирургии – как только вы чувствуете вкус к улучшению своей внешности и знаете, что это возможно, вы хотите продолжать это делать", – рассказала женщина.



Сара фанатеет от совершенствований внешности / Фото с фейсбука Сары Бердж

В 2012 году Сара даже подарила семилетней Поппи ваучеры на пластическую хирургию. В частности, на пластику груди за 7 тысяч фунтов.

Ее дочь, которой сейчас 20, до сих пор не воспользовалась этим подарком. Однако, по словам Сары, он принадлежит ей навсегда.

"Я считаю, что хирургия дает возможность получить контроль над тем, как вы выглядите. И Поппи далеко не одержима своей внешностью. Она – на пути к получению квалификации пилота авиакомпании. Она уравновешена и прекрасно справляется", – говорит британка.



Женщина потратила более 500 тысяч фунтов на операции / Фото Mark Bullimore/SWNS

Сара призналась, что самостоятельно вводит ботокс или филлер каждые две недели, и если бы не ее скидка "зарегистрированного врача", она бы потратила на косметическую хирургию даже больше чем 600 тысяч фунтов.

Она добавила, что сбилась со счета количества процедур, которые прошла. Однако в этом списке есть вагинальное омоложение, подтяжка груди, имплантаты ягодиц и подтяжка лица.



Сара хочет выглядеть, как в молодости / Фото с фейсбука Сары Бердж

Любительница хирургии заметила, что иногда жалеет, что стала на этот путь, поскольку, глядя на своих подруг, иногда хочет быть похожей на них и не беспокоиться о старении. Однако пока Сара не намерена сбавлять темп – она перестанет заботиться о своей внешности только тогда, когда "забьют последний гвоздь в гроб".

"Я хочу выглядеть лучшей версией себя. Сегодня девушки накладывают фильтры на свои фотографии или используют искусственный интеллект, но я так не делаю. Я хочу хорошо выглядеть в реальной жизни. Мне нравится, когда мужчины смотрят на меня с восхищением. Как-то я сказала подруге, что волноваться надо тогда, когда они перестанут смотреть!" – заявила Сара.