Женщина во время путешествия потеряла кольцо и впоследствии нашла его в своем животе

Американка Дэнна МакМайкл имела длительное путешествие со своей семьей, во время которого потеряла кольцо и впоследствии нашла его в собственном желудке.

Как украшение оказалось внутри женщины и удалось ли его достать, рассказываем далее.

К теме Просмотр сериала отдельно – это измена: модель назвала строгие правила для своих ухажеров

Как женщина проглотила кольцо

Дэнна МакМайкл вместе со своим мужем, бывшим игроком Национальной футбольной лиги, Рэнди МакМайклом путешествовала из Атланты в Лос-Анджелес, а затем на Филиппины и в Таиланд.

У меня не было возможности выспаться, поскольку я путешествовала с 11-летним и 2-летним сыновьями, и у меня был сильный джетлаг,

– говорит женщина.

После долгого дня осмотра достопримечательностей Таиланда пара вернулась в свой гостиничный номер. Денна подготовилась ко сну, сняв обручальное кольцо, чтобы принять душ. Она приняла несколько витаминов и две большие таблетки магния, как вдруг почувствовала дискомфорт.

Не глядя, я бросила все в рот и запила водой. Я начала задыхаться и попыталась выплюнуть все обратно, но не смогла. Я выпила еще воды и попыталась протолкнуть его пальцем,

– вспомнила американка.

Все было хорошо, пока Денна не заметила, что ее кольцо исчезало. Ее муж предположил, что она могла проглотить его вместе с таблетками.

Как кольцо оказалось внутри женщины: смотрите видео

Найти в Таиланде клинику с рентгеновским аппаратом оказалось непросто, но в конце концов супругам это удалось. Врачи сначала сомневались, что кольцо будет видно на аппарате, но МакМайкл настаивала на своем и рентген подтвердил ее подозрения.

Как только был сделан рентгеновский снимок, кольцо стало видно. Несмотря на языковой барьер, мы все хорошо посмеялись,

– рассказала о своем приключении женщина.

К счастью, ситуация разрешилась без хирургического вмешательства врачей. Денна МакМайкл поделилась, что попросила у персонала отеля несколько перчаток и ждала, пока кольцо пройдет естественным путем.

Позже американка поделилась видео с рассказом о ситуации на своей странице в инстаграм, которое набрало более 5,2 миллиона просмотров. Реакция на пост была разной: от беспокойства до смеха.