Единственная проблема в браке: женщина разводится с мужем из-за слишком плотно закрученной банки

Женщина разводится с мужем после того, как несколько лет просила его прекратить слишком плотно закручивать банки с металлическими крышками. Это единственная проблема в их браке.

Что пошло не так с закручиванием крышек в паре и почему женщина решилась на такое кардинальное решение, рассказываем далее.

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Почему женщина разводится с мужем из-за банков

Пользовательница форума Reddit поделилась своим решением развестись с мужем из-за того, что он неоднократно закручивал все крышки банок на их кухне настолько сильно, что она никогда не могла ничего открыть. Это началось еще, когда они встречались.

Все началось с вещей, которые он использовал, а потом так случилось с каждой стеклянной банкой с металлической крышкой. Он затягивал их так сильно, что я не могла открыть их без посторонней помощи. Если он был рядом, это не было большой проблемой, но если я была сама, это было так неприятно. Больше раз, чем я могу посчитать, я открывала новую банку с чем-то, потому что не могла открыть старую,

– делится женщина.

Она добавляет, что ситуация повторяется постоянно. Проблема усиливается, пока она не срывается, кричит, разочаровывается и, кажется, становится сумасшедшей. Затем на некоторое время становится лучше, а потом конфликт вокруг крышек снова медленно превращается в проблему.

Сначала он утверждал, что делает это, чтобы сохранить еду свежей. После многих споров по этому поводу я настаивала, что я не верю, что это сохраняет что-то свежим, и даже если это дольше сохраняет вещи, мне все равно,

– объясняет пользовательница форума.

Проблема пары стала неразрешимой после того, как муж оставил женщину дома на 10 дней из-за неотложных дел. Банка маринованных огурцов ускорила распад их брака.

В первый же день, когда он уехал, я обнаружила банку, которую не могла открыть. Я была раздражена и собиралась идти в магазин, чтобы купить новые огурцы, когда сосед поздоровался и попросил сообщить, если мне что-то понадобится, пока будущий бывший не в городе. Я сказала подождать здесь и взяла банку, которую он открыл,

– вспоминает женщина.

На следующий день она снова встретила соседа и попросила открыть еще одну банку. В результате он предложил открыть и другие банки в доме и справился со всеми, кроме двух. Мужчина взял последние две к себе домой, где у него были инструменты, чтобы помочь открутить крышки – что он и сделал, хотя его усилия привели к тому, что одна банка разбилась.

Я искренне его поблагодарила и сказала, что испеку его любимое печенье позже на этой неделе. Он засмеялся и сказал, что это ничего страшного и добавил, что слышал, как я кричала о чрезмерно затянутых крышках банок несколько раз в течение многих лет. Он действительно размышлял, или я сумасшедшая, или мой муж действительно слишком закручивает крышки банок,

– говорит женщина.

Проведя целый день за откручиванием крышек, сосед понял, что она вовсе не перегибает палку.

Он сказал: "Ты знаешь, что это было намеренно. Это было в каждой баночке, и я уверен, что он нечасто использует пасту из острого перца, манговое пюре или другие твои причудливые кулинарные штучки". Затем он поднял две банки, которые не смог открыть, и сказал: "Я не знаю, зачем он это делает, но это не случайность,

– делится женщина.

После того как сосед ушел, она заплакала. Женщине даже стало плохо от этого осознания.

Той ночью я не могла уснуть. Металась всю ночь. К 10 утра я поняла, что больше не могу оставаться в браке, и назначила встречу с адвокатом на следующий день,

– рассказывает она.

Женщина добавляет, что в их браке больше нет проблем, поэтому муж был ошеломлен, когда узнал о ее решении. Он отказывается признавать свою вину и даже предложил обратиться к парному терапевту, но женщина отказалась. Она больше не видит смысла в этом и не может избавиться от ощущения, что он делал это намеренно.

Многие люди в комментариях поддержали женщину.

"Ваш муж потратил пять лет на то, чтобы намеренно усложнять вашу жизнь мелочами, а потом врать вам прямо в глаза, чтобы вы подумали, что вы сумасшедшие", "Нет, ты не разводишься из-за крышек от банок. Ты разводишься, потому что твой муж презирает тебя ради развлечения", – писали люди.