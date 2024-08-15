Что показал ее тест и о какой семейной тайне идет речь, рассказываем далее.

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Как женщина раскрыла семейную тайну с помощью ДНК

Женщина заказала домашний ДНК-тест для развлечения, однако в итоге подтвердила давние семейные слухи.

Мой дедушка по отцовской линии на самом деле биологически не был моим дедушкой. Много лет ходили слухи, что моя бабушка изменила ему с французским или, возможно, немецким солдатом, но он знал и просто остался воспитывать детей,

– рассказала она на форуме Reddit.

Женщина объяснила, что тест ДНК ее сестры показал, что она на 25% француженка, что означает, что их отец должен быть на 50% французом. Такой же результат получила и сама женщина.

Мой папа никогда не знал, кто был его настоящим биологическим отцом. Я не думаю, что ему кто-то рассказывал эту информацию, а мужчина, с которым я выросла, думая, что он был моим дедушкой, им не оказался,

– добавила пользовательница форума.

Женщина подчеркнула, что все еще считает его своим дедушкой, ведь именно он выполнял эту роль всю ее жизнь, однако теперь ей жутко думать, что ее "настоящий" дедушка – это просто какой-то случайный француз, которого она никогда не встретит и, наверное, никогда не узнает его имени.

Комментируя сообщение, другой пользователь поделился своим собственным неожиданным открытием после прохождения теста ДНК: "Я действительно получил шок в своей жизни, пройдя тест MyHeritage. Я ожидал скандинавскую и финскую ДНК и увидел 30% английской. Никто в моей семье не может объяснить всю эту английскую ДНК, и никто из других членов моей семьи, которые проходили тот же тест, не имеет такого количества английской ДНК".

Другой же автор добавил, что с помощью анализа ДНК и генеалогического дерева его тесть обнаружил, что его отец не был единственным ребенком, как он думал. Оказалось, что у дедушки было несколько семей по всей стране и 38 детей.