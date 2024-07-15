От семейной реликвии до платья: мастерица превратила старую скатерть в стильный наряд

Многие старые вещи хранятся в хорошем состоянии и заслуживают новой жизни. Так считает и тикток-блогер, которая превращает старые изделия в новую модную одежду.

Как женщина сделала летнее платье из многолетней вышитой скатерти и какая история стоит за этим нарядом, рассказываем далее.

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Как женщина переделала скатерть на платье

Тикток-блогер Мэгги Нельсон перешивает различные вещи, создавая из них актуальные кофточки и платья. Недавно она показала, как превратила старую скатерть подписчицы в модный наряд.

Подписчица прислала мне льняную скатерть ручной работы, принадлежавшую ее бабушке. Она не могла ее просто отдать в благотворительный магазин, после того, как бабушка умерла,

– рассказала Мэгги.

Как скатерть стала платьем: смотрите видео

Женщина взялась за преобразование ткани, вышитой цветами, и сделала из нее милое летнее платье. Для этого она создала выкройку, разрезала скатерть на необходимые куски и соединила их в новое изделие.

Подписчица Мэгги отказалась забирать готовое платье, признаваясь, что это не совсем ее стиль, однако мастерица не расстроилась. Теперь другая женщина станет счастливой обладательницей платья, которое получило вторую жизнь.