От семейной реликвии до платья: мастерица превратила старую скатерть в стильный наряд

15 июля 2024, 19:37
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Maggie Nelson

Многие старые вещи хранятся в хорошем состоянии и заслуживают новой жизни. Так считает и тикток-блогер, которая превращает старые изделия в новую модную одежду.

Как женщина сделала летнее платье из многолетней вышитой скатерти и какая история стоит за этим нарядом, рассказываем далее.

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Как женщина переделала скатерть на платье

Тикток-блогер Мэгги Нельсон перешивает различные вещи, создавая из них актуальные кофточки и платья. Недавно она показала, как превратила старую скатерть подписчицы в модный наряд.

Подписчица прислала мне льняную скатерть ручной работы, принадлежавшую ее бабушке. Она не могла ее просто отдать в благотворительный магазин, после того, как бабушка умерла,
– рассказала Мэгги.

Как скатерть стала платьем: смотрите видео

Женщина взялась за преобразование ткани, вышитой цветами, и сделала из нее милое летнее платье. Для этого она создала выкройку, разрезала скатерть на необходимые куски и соединила их в новое изделие.

Подписчица Мэгги отказалась забирать готовое платье, признаваясь, что это не совсем ее стиль, однако мастерица не расстроилась. Теперь другая женщина станет счастливой обладательницей платья, которое получило вторую жизнь.

Автор: Олеся Філоненко