Как девушка вместо комода разрисовала для себя настоящий сундук и каким получился у нее результат, рассказывает Lady 24.

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Как девушка разрисовала сундук для вещей

Блогер Анастасия Свидерская известна тем, что создает контент об украинской жизни, культуре и этнографии. Так, недавно девушка показала, как вместо комода для себя разрисовала сундук, который еще несколько десятков лет назад был привычным предметом быта украинцев.

Домашній затишок складається з багатьох елементів. Квіти, оновлений ремонт чи декор – безперечно створюють атмосферу. Однак зробити оселю справді найзатишнішим місцем на планеті допоможе домашній одяг від Anabel Arto. Бренд пропонує великий асортимент, ексклюзивні вироби та трендові моделі. Тут кожна знайде ідеальне домашнє вбрання, що огортатиме комфортом. Сам сундук Анастасия заказала в одном из столярных магазинов. Однако дизайн уже она выполняла самостоятельно.

Я хотела сделать ее в традиционном стиле, поэтому выбрала буковинские сундуки и начала расписывать свой,

– рассказала в ролике блогер.

Как девушка разрисовала сундук: смотрите видео

Сначала девушка создала эскиз орнамента карандашом, далее разрисовала его красками и только потом начала зарисовывать фон насыщенным синим цветом. Краски Анастасия подбирала под интерьер комнаты.

В то же время такую последовательность она повторять не советует, ведь с готовым орнаментом заполнять фон было неудобно.

Готовый же сундук получился довольно красочным. На его оформление блогер потратила около 74 часов и делится, что процесс ей понравился.

В комментариях к видео Анастасии также было много положительных отзывов. Пользователи соцсетей писали, что получилось очень красиво и интересовались деталями процесса изготовления сундука.