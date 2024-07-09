Как девушка вместо комода разрисовала для себя настоящий сундук и каким получился у нее результат, рассказывает Lady 24.
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Как девушка разрисовала сундук для вещей
Блогер Анастасия Свидерская известна тем, что создает контент об украинской жизни, культуре и этнографии. Так, недавно девушка показала, как вместо комода для себя разрисовала сундук, который еще несколько десятков лет назад был привычным предметом быта украинцев.
Я хотела сделать ее в традиционном стиле, поэтому выбрала буковинские сундуки и начала расписывать свой,
– рассказала в ролике блогер.
Как девушка разрисовала сундук: смотрите видео
Сначала девушка создала эскиз орнамента карандашом, далее разрисовала его красками и только потом начала зарисовывать фон насыщенным синим цветом. Краски Анастасия подбирала под интерьер комнаты.
В то же время такую последовательность она повторять не советует, ведь с готовым орнаментом заполнять фон было неудобно.
Готовый же сундук получился довольно красочным. На его оформление блогер потратила около 74 часов и делится, что процесс ей понравился.
В комментариях к видео Анастасии также было много положительных отзывов. Пользователи соцсетей писали, что получилось очень красиво и интересовались деталями процесса изготовления сундука.