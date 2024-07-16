Вышла из ситуации победителем: женщина благодаря тату смешно обыграла дефект пальцев на ноге

Пусть это будет совместная татуировка с лучшим другом, татуировка в память об умершем человеке, дата, которая имеет особое значение, или даже упоминание о любимом моменте культуры – тату могут выглядеть очень хорошо, украшая тело.

Однако татуировка одной женщины породила дискуссию, поскольку пользователи соцсети были обеспокоены тем, почему она выбрала именно такой рисунок и как он выглядел на ее теле. Что женщина набила и почему, рассказываем далее.

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Как женщина превратила свою особенность в идею для тату

Одна из пользовательниц форума Reddit опубликовала фото татуировки, которую она сделала на ноге. Женщина подписала изображение таким образом: "Oompa Loompa doompa-dee-do", ссылаясь на одного из персонажей фильма "Вонка" – Умпа Лумпа.

Именно этого героя она воспроизвела на своей ноге, второй и третий пальцы которой были длиннее большого пальца, что случается довольно редко.

Как выглядит тату женщины: смотрите фото

В комментариях люди были шокированы татуировкой. В основном они разделились на два лагеря – одни раскритиковали женщину за безвкусицу и безрассудство, но и нашлись те, кто хвалил ее за смелость и отличное чувство юмора.

"Это называется сделать из лимона лимонад", "Мне не нравится, как это выглядит", "Не уверен, что это настоящее фото, а не постановка. Я знаю, что у людей пальцы ног различаются по длине, но это слишком!", "Вышла из ситуации победителем", "Это же на всю жизнь. Умный человек такое не сделает", – писали комментаторы.