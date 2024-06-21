Отдохнула и исчезла: женщина провела три дня в дорогом отеле, ничего не заплатив

Женщина провела три дня в дорогом отеле, но исчезла, не заплатив. Теперь ее разыскивает полиция.

Сколько денег она задолжала отелю и удалось ли найти гостю, рассказываем далее.

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Как женщина исчезла из отеля, не заплатив

Женщина провела три дня в дорогом отеле в Уэльсе, но исчезла, не заплатив. За время пребывания она получила счет на 800 фунтов стерлингов (примерно 41 тысяча гривен) за еду и оплату номера.

В первый вечер она непринужденно разговаривала с другими гостями в баре отеля и поужинала, а также заказывала еду на второй и третий вечер.

После трех ночей пребывания женщины якобы ушла, не заплатив. Пол Дженкинс, менеджер отеля, говорит, что ему не удалось связаться с гостьей, а ее карта была отклонена, когда отель попытался принять платеж, хотя изначально транзакция на меньшую сумму прошла.

Руководство отеля подозревает, что женщина сделала бронирование под фальшивую корпорацию.

Позже они опубликовали пост в социальных сетях, чтобы попытаться найти пропавшую гостью, и обратились в полицию.

Маловероятно, что мы вернем какие-то деньги. Такое, конечно, не случается часто, но отель теряет свой доход. Для нас важен каждый день пребывания клиентов,

– говорит Пол Дженкинс.

Его послание женщине достаточно простое – "Просто оплати счет".

Представитель полиции же сообщил, что сейчас идет расследование для установления личности женщины. Всех, кто владеет информацией, просят сообщать об этом.