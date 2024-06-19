Почему женщина получала заработную плату, но не работала реально, а также где она видит дискриминацию, рассказываем далее.

К теме Женщина, покрытая татуировками, на работе выглядит совсем иначе: в чем ее секрет

Как женщина получала зарплату, не работая

Лоренс говорит, что больше не может терпеть то, что ее не допускают к работе, несмотря на то, что компания адаптировала ее должность к инвалидности, с которой живет француженка. Она страдает от серьезных проблем со здоровьем, включая эпилепсию и паралич, который поразил только одну сторону тела.

В компании женщина начала работать еще когда та имела название France Telecom. Сначала она была государственным служащим, но, когда France Telecom поглотил бренд Orange, из-за состояния здоровья ей предложили должность секретаря.

Тогда Лоренс попросила перевести ее в другой регион Франции, где и начались ее проблемы с работой. Женщина осталась на своей новой должности, но не получала никаких задач, поскольку новое рабочее место не было приспособлено к ее потребностям. Вместо того чтобы решить этот вопрос, Orange продолжал держать ее как работника и выплачивал ей полную зарплату.

Получать деньги и не работать – это не привилегия. Это очень трудно выдержать,

– говорит Лоренс.

Адвокат женщины одновременно утверждает, что она страдает от депрессии из-за тяжелых и изоляционных обстоятельств.

Работа для человека с инвалидностью означает наличие места в обществе. Признание. Социальные связи, которые создаются,

– объясняет юрист.

Зато Orange в заявлении для французской газеты La Dépêche сообщили, что компания сделала все возможное, чтобы Лоранс работала в лучших условиях. Они утверждают, что приняли во внимание ее ситуацию и планировали ее возвращение на адаптированную должность, но этого не произошло, поскольку женщина регулярно была на больничном.