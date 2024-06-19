Чому жінка отримувала заробітну плату, але не працювала реально, а також де вона вбачає дискримінацію, розповідаємо далі.

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Як жінка отримувала зарплату, не працюючи

Лоренс каже, що більше не може терпіти те, що її не допускають до роботи, попри те, що компанія адаптувала її посаду до інвалідності, з якою живе француженка. Вона страждає від серйозних проблем зі здоров’ям, включаючи епілепсію та параліч, який вразив лише одну сторону тіла.

У компанії жінка почала працювати ще коли та мала назву France Telecom. Спершу вона була державним службовцем, але, коли France Telecom поглинув бренд Orange, через стан здоров'я їй запропонували посаду секретаря.

Тоді Лоренс попросила перевести її до іншого регіону Франції, де й почалися її проблеми з роботою. Жінка залишилась на своїй новій посаді, але не отримувала жодних завдань, оскільки нове робоче місце не було пристосоване до її потреб. Замість того, щоб розв'язати це питання, Orange продовжував тримати її як працівника та виплачував їй повну зарплату.

Отримувати гроші та не працювати – це не привілей. Це дуже важко витримати,

– каже Лоренс.

Адвокат жінки водночас стверджує, що вона страждає від депресії через важкі та ізоляційні обставини.

Робота для людини з інвалідністю означає наявність місця в суспільстві. Визнання. Соціальні зв’язки, які створюються,

– пояснює юрист.

Натомість Orange у заяві для французької газети La Dépêche повідомили, що компанія зробила усе можливе, щоб Лоранс працювала в найкращих умовах. Вони стверджують, що взяли до уваги її ситуацію та планували її повернення на адаптовану посаду, але цього не відбулося, оскільки жінка регулярно була на лікарняному.