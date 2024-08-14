Реальная женщина-вампир: как выглядит мировая рекордсменка по количеству изменений в теле

Ни одна женщина в мире не имеет больше модификаций тела, чем Мария Хосе Кристерна. Эта мексиканка является реальной "женщиной-вампиром" и может похвастаться своими клыками, раздвоенным языком, рогами и необычной пигментацией глаз.

Мария установила мировой рекорд, ведь осуществила 49 модификаций собственного тела. И хотя "женщина-вампир" обожает свою внешность, однако призывает других не наследовать ее жуткий стиль.

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Настоящая "женщина-вампир" живет в Мексике

Мария рассказала, что ее изменения в теле – это лучшее ее решение. Однако другим людям, которые захотят подражать ее, стоит учитывать, что эти изменения являются необратимыми.

Мне нравится то, как я выгляжу. Но вы должны понимать, что может наступить момент, когда татуировки, пирсинг или другие изменения перестают нравиться. Поэтому, прежде чем решиться на такое, стоит подумать, что это будет на всю жизнь,

– подчеркнула "женщина-вампир".



Мария Хосе Кристерна – "женщина-вампир" из Мексики / Фото Getty Images

Сейчас Марии 47 лет. Свои трансформации и изменения в теле она начала делать еще в 14 лет – именно тогда она сделала первую татуировку. Сейчас тело мексиканки, которая работает тату-мастером, почти на 100% покрыто татуировками.

В 30 лет Мария решилась на первую имплантацию тела. Тогда мексиканка вставила импланты на лбу, которые имитируют рога. Впоследствии она сделала тоннели в ушах, перенесла операцию по раздвоению языка и еще десятки операций.



Женщина сделала 49 модификаций тела и установила мировой рекорд / Фото Getty Images

Свои трансформации Мария Хосе Кристерна считает признаками мужества, силы и свободы, ведь раньше она была жертвой домашнего насилия.

Единственный способ спастись от насилия и жестокого обращения – полюбить себя. Мы пришли в этот мир, чтобы быть счастливыми,

– отмечает женщина.

Впрочем, не все достойно реагируют на перевоплощение Марии. Некоторые начинают креститься, когда женщина проходит мимо на улице. Однако Мария привыкла к таким реакциям, и более того – имеет немалый фанклуб, который считает ее красивой богиней, а ее тело называет произведением искусства.