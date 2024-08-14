Марія встановила світовий рекорд, адже здійснила 49 модифікацій власного тіла. Й хоча "жінка-вампір" обожнює свою зовнішність, однак закликає інших не наслідувати її моторошний стиль.

Дивіться також Моторошне видовище: чоловік знайшов "храм" Барбі у лісі

Справжня "жінка-вампір" живе у Мексиці

Марія розповіла, що її зміни у тілі – це найкраще її рішення. Однак іншим людям, які захочуть наслідувати її, варто зважати, що ці зміни є незворотними.

Мені подобається те, який вигляд я маю. Але ви повинні розуміти, що може настати момент, коли татуювання, пірсинг чи інші зміни перестають подобатися. Тому, перш ніж наважитися на таке, варто подумати, що це буде на все життя,

– наголосила "жінка-вампір".



Марія Хосе Крістерна – "жінка-вампір" з Мексики / Фото Getty Images

Нині Марії 47 років. Свої трансформації та зміни у тілі вона почала робити ще у 14 років – саме тоді вона зробила перше татуювання. Нині тіло мексиканки, яка працює тату-майстром, майже на 100% покрите татуюваннями.

У 30 років Марія наважилася на першу імплантацію тіла. Тоді мексиканка вставила імпланти на лобі, які імітують роги. Згодом вона зробила тунелі у вухах, перенесла операцію з роздвоєння язика та ще десятки операцій.



Жінка зробила 49 модифікацій тіла й встановила світовий рекорд / Фото Getty Images

Свої трансформації Марія Хосе Крістерна вважає ознаками мужності, сили та свободи, адже раніше вона була жертвою домашнього насильства.

Єдиний спосіб врятуватися від насильства та жорстокого поводження – полюбити себе. Ми прийшли в цей світ, щоб бути щасливими,

– наголошує жінка.

Втім, не всі гідно реагують на перевтілення Марії. Деякі починають хреститися, коли жінка проходить повз на вулиці. Однак Марія звикла до таких реакцій, й ба більше – має чималий фанклуб, який вважає її красивою богинею, а її тіло називає витвором мистецтва.