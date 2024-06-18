"Финансовая доминантка": незнакомцы платят девушке, чтобы она тратила их деньги

Иногда, заработать средства можно довольно необычным способом. Так, 23-летняя Минки Минна зарабатывает на том, что тратит средства незнакомцев. Интересно, что это происходит по инициативе мужчин.

Так, только за день такой работы девушка может заработать около 2000 долларов США. Сейчас 23-летняя Минки известна в сети как "финансовая доминантка".

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"Мужчинам нравится, когда я трачу их деньги"

23-летняя Минки никогда не ожидала, что сможет зарабатывать на жизнь, опустошая банковские счета незнакомцев по их собственному желанию. Так, девушка рассказала, что мужчины хотят, чтобы она "запугивала их" и забирала их деньги.

По словам девушки, ее клиентам нравится "финансовое унижение". Минки рассказала, что первый такой заказ получила на Onlyfans. Когда девушка начала тратить средства со счета незнакомца, то он назвал ее "финансовой доминанткой". Затем эта информация начала распространяться по сети и сейчас Минки имеет немало заказов от незнакомцев, которые хотят, чтобы она тратила их средства.

Я бы никогда не взяла деньги без согласия клиента, и они это знают. Поэтому мы хорошо проводим время вместе, а также исследуем их предпочтения. Так, некоторые мужчины делятся со мной наименьшим бюджетом, например, суммой, которую они бы потратили на аренду, продукты и коммунальные услуги,

– рассказала Минки.

Некоторые из клиентов Минки хотят, чтобы она тратила деньги на конкретные вещи – сумки, одежду, украшения и тому подобное. Затем она показывает "распаковки" своим заказчикам, а новые вещи – оставляет себе. Другие незнакомцы хотят, чтобы Минки тратила их средства на бьюти-процедуры, например, на маникюр или макияж.

Только за один день такой работы девушка может заработать до 2 тысяч долларов. С 2022 года Минки смогла полностью оплатить свое обучение в университете, а в прошлом году – подарила маме новую машину.