Женщина продала все свое имущество, чтобы поселиться в контейнере на природе: как выглядит ее быт

Женщина продала все свое имущество, чтобы осуществить мечту. Она приобрела участок земли в Шотландии и живет в контейнере посреди природы.

Почему женщина решила так кардинально изменить свою жизнь и как выглядит ее быт, рассказываем далее.

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Как женщина бросила все ради жизни в контейнере

32-летняя Робин Свон семь лет назад начала исследовать перспективы жизни чуть дальше от города и поняла, что это может быть ответом на ее желание иметь собственный дом на природе.

Женщина, которая владеет компанией по выгулу собак, начала откладывать деньги, а в декабре 2023 года купила чуть менее семи акров земли (примерно 2,8 га) вблизи шотландского Стерлинга, своего родного города, за 185 000 фунтов (более 9 000 000 гривен).

Чтобы заплатить за землю, Робин пришлось продать свою мебель, телевизор и автомобиль, а также перезаложить собственный дом, который она сейчас сдает в аренду.

Я довольно рано поняла, что почти невозможно купить ферму без большой суммы денег. Это просто казалось правильным решением в правильный момент моей жизни. Все просто стало на свои места,

– делится женщина.

Покупка позволила ей осуществить мечту и жить на собственной земле. На участке Робин за два месяца построила жилой контейнер, используя материалы местных строителей. В течение этого времени она спала на матрасе на полу, потому что ее кемпер сломался.

Внутри она поставила подержанную кухню, которую купила на маркетплейсе фейсбук, и кровать.

Как женщина живет в контейнере: смотрите видео

Мне повезло, что у меня есть много друзей, которые помогали вещами или действиями. Все еще не совсем закончено, но уже есть кровать и кухня. Хотя это я так говорю, потому что у меня еще нет холодильника. Я им то, что покупаю каждый день,

– рассказывает о своем быте женщина.

Цель Робин – стать полностью самодостаточной и жить только с помощью того, что можно вырастить на земле, но впереди еще долгий путь. Сейчас она уже выращивает картофель и определенные фрукты, но этого пока недостаточно.

В то же время жить без подключения к электросети, ведь к этому участку нет подключения, оказалось для нее несложной задачей. Женщина собирает дождевую воду, купается в чугунной ванне, которую она бесплатно нашла в соцсетях, и повторно использует жидкость для полива растений.

Как выглядит быт женщины: смотрите видео

По электричеству, у меня в кемпере есть павербанк, который заряжается во время езды. Там я обычно заряжаю свой телефон и ноутбук. Я использую газовую плиту, чтобы готовить еду, которую сейчас я все еще покупаю преимущественно в местных магазинах,

– объясняет Робин.

За последние семь месяцев она установила ограждение по всему периметру участка и построила жилье для своих животных. У женщины есть восемь овец, шесть свиней и более 20 кур, поэтому она построила курятник и жилье для свиней. У нее также есть четыре собаки, но они живут возле основного контейнера с ней.

В будущем Робин имеет большие планы относительно своего земельного участка и надеется превратить его в ферму. Она хочет создать сад, выращивать фрукты и овощи и собирается вскоре посадить фруктовые деревья.

Женщина также планирует начать строительство дома, используя за основу заброшенный сарай, который уже есть на территории.