Чому жінка вирішила так кардинально змінити своє життя та як виглядає її побут, розповідаємо далі.

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Як жінка кинула все заради життя в контейнері

32-річна Робін Свон сім років тому почала досліджувати перспективи життя трохи далі від міста і зрозуміла, що це може бути відповіддю на її бажання мати власний дім на природі.

Жінка, яка володіє компанією з вигулу собак, почала відкладати гроші, а в грудні 2023 року купила трохи менше семи акрів землі (приблизно 2,8 га) поблизу шотландського Стерлінга, свого рідного міста, за 185 000 фунтів (понад 9 000 000 гривень).

Щоб заплатити за землю, Робін довелося продати свої меблі, телевізор і автомобіль, а також перезаставити власний будинок, який вона зараз здає в оренду.

Я досить рано зрозуміла, що майже неможливо купити ферму без великої суми грошей. Це просто здавалося правильним рішенням у правильний момент мого життя. Усе просто стало на свої місця,

– ділиться жінка.

Купівля дозволила їй здійснити мрію та жити на власній землі. На ділянці Робін за два місяці побудувала житловий контейнер, використовуючи матеріали місцевих будівельників. Протягом цього часу вона спала на матраці на підлозі, бо її кемпер зламався.

Усередині вона поставила вживану кухню, яку купила на маркетплейсі фейсбук, та ліжко.

Як жінка живе в контейнері: дивіться відео

Мені пощастило, що у мене є багато друзів, які допомагали речами або діями. Усе ще не зовсім закінчено, але вже є ліжко та кухня. Хоча це я так кажу, бо у мене ще немає холодильника. Я їм те, що купую щодня,

– розповідає про свій побут жінка.

Мета Робін – стати повністю самодостатньою та жити тільки за допомогою того, що можна виростити на землі, але попереду ще довгий шлях. Зараз вона вже вирощує картоплю та певні фрукти, але цього поки що недостатньо.

Водночас жити без підключення до електромережі, адже до цієї ділянки немає під'єднання, виявилося для неї нескладним завданням. Жінка збирає дощову воду, купається в чавунній ванні, яку вона безкоштовно знайшла у соцмережах, і повторно використовує рідину для поливу рослин.

Як виглядає побут жінки: дивіться відео

Щодо електрики, у мене в кемпері є павербанк, який заряджається під час їзди. Там я зазвичай заряджаю свій телефон і ноутбук. Я використовую газову плиту, щоб готувати їжу, яку зараз я все ще купую переважно в місцевих магазинах,

– пояснює Робін.

За останні сім місяців вона встановила огорожу по всьому периметру ділянки й побудувала житло для своїх тварин. У жінки є вісім овець, шість свиней і понад 20 курей, тому вона побудувала курник і житло для свиней. У неї також є чотири собаки, але вони живуть біля основного контейнера з нею.

У майбутньому Робін має великі плани щодо своєї земельної ділянки та сподівається перетворити її на ферму. Вона хоче створити сад, вирощувати фрукти та овочі та збирається незабаром посадити фруктові дерева.

Жінка також планує розпочати будівництво будинку, використовуючи за основу занедбаний сарай, який уже є на території.