Изменились до неузнаваемости: в тикток женщины сравнивают себя на документах и в реальной жизни
Для многих людей фото на документы – это большое испытание, ведь выйти хорошо на этих снимках бывает непросто, а со временем иногда даже трудно себя узнать, потому что все мы с годами меняемся.
Подтверждают это и пользовательницы тикток. Недавно в соцсети стал популярным тренд, где они сравнивают себя на документах и в реальности. Как женщины изменились, рассказываем дальше.
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Что известно о новом тренде в тикток
Недавно в тикток стал популярным тренд, в котором женщины сравнивают свое фото с документов и то, как они выглядят в реальной жизни.
Многие пользовательницы сопровождают ролики подписью "Почему так долго проверяют мои документы", когда показывают себя на официальных снимках, а затем демонстрируют, как они выглядят в реальности.
Как выглядят трендовые ролики: смотрите видео
Большинство женщин, участвующих в этом тренде, почти невозможно узнать. На документах и в жизни они кардинально разные. Как нетрудно догадаться, во втором случае девушки имеют более красивый и гармоничный вид.
Как девушки выглядят на документах и в жизни: смотрите видео
Однако есть и те, кто шутит над трендом и показывает другую сторону этого вопроса. Одна из девушек продемонстрировала, что наоборот выглядит в реальности не так удачно, как на документах. В комментариях ее юмор оценили, добавляя, что для многих это правда, особенно, если речь идет о длительном пересечении границы.
Документы не всегда проигрывают: смотрите видео
В целом же тренд собрал массу положительных отзывов не только в этом случае. На ролики других женщин также была положительная реакция. Люди отмечали, как они изменились, и удивлялись трансформациям.