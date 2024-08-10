Изменились до неузнаваемости: в тикток женщины сравнивают себя на документах и в реальной жизни

Для многих людей фото на документы – это большое испытание, ведь выйти хорошо на этих снимках бывает непросто, а со временем иногда даже трудно себя узнать, потому что все мы с годами меняемся.

Подтверждают это и пользовательницы тикток. Недавно в соцсети стал популярным тренд, где они сравнивают себя на документах и в реальности. Как женщины изменились, рассказываем дальше.

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Что известно о новом тренде в тикток

Недавно в тикток стал популярным тренд, в котором женщины сравнивают свое фото с документов и то, как они выглядят в реальной жизни.

Многие пользовательницы сопровождают ролики подписью "Почему так долго проверяют мои документы", когда показывают себя на официальных снимках, а затем демонстрируют, как они выглядят в реальности.

Как выглядят трендовые ролики: смотрите видео

Большинство женщин, участвующих в этом тренде, почти невозможно узнать. На документах и в жизни они кардинально разные. Как нетрудно догадаться, во втором случае девушки имеют более красивый и гармоничный вид.

Как девушки выглядят на документах и в жизни: смотрите видео

Однако есть и те, кто шутит над трендом и показывает другую сторону этого вопроса. Одна из девушек продемонстрировала, что наоборот выглядит в реальности не так удачно, как на документах. В комментариях ее юмор оценили, добавляя, что для многих это правда, особенно, если речь идет о длительном пересечении границы.

Документы не всегда проигрывают: смотрите видео

В целом же тренд собрал массу положительных отзывов не только в этом случае. На ролики других женщин также была положительная реакция. Люди отмечали, как они изменились, и удивлялись трансформациям.