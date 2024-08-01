В чем суть модной тенденции и как выглядят самые популярные ролики, смотрите в подборке от Lady 24.

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Что известно о тренде "Paging Dr. Beat"

Ленту тикток вот уже несколько недель захватывают ролики под звук "Paging Dr. Beat". Это ремикс трека 1984 года, который благодаря соцсети получил вторую жизнь.

Под мелодию песни пользователи тикток меняют свои образы, устраивая настоящие показы мод и собирая миллионы просмотров. И честно говоря, это не удивительно, ведь смотреть за этими перевоплощениями увлекательно.

Как выглядят трендовые ролики: смотрите видео

Тем более, что к тренду приобщаются почти все – от любительниц моды до олимпийских спортсменов.

Те, кто интересуется модой и любит создавать интересные луки, чувствуют себя в этом тренде максимально органично. Так, одна девушка похвасталась яркими и неординарными нарядами, которые она имеет.

Девушка показала свои сумасшедшие образы: смотрите видео

Однако спортсмены тоже не отстают. Они показывают форму, которую их страны разработали для нынешних соревнований.

Олимпийская спортсменка присоединилась к тренду: смотрите видео

Украинский спортсмен Алексей Середа участвует в тренде: смотрите видео

Также особенно популярны парные версии тренда, где парни и девушки вместе демонстрируют свои образы. Некоторые из них являются юмористическими. Так, одна пара пошутила о разнице между мужскими и женскими луками летом.

Пары участвуют в тренде: смотрите видео

Парни и девушки делают видео вместе: смотрите ролик

В то же время некоторые пользователи еще больше расширяют границы креатива и придумывают тематические видео.

Парень показал луки, вдохновленные книгами: смотрите видео

К примеру, один из пользователей тикток собрал образы, вдохновленные книгами. В частности, он оделся в стиле произведений "Я вижу, вас интересует тьма" и "Семь мужчин Эвелин Хьюго".