У чому суть модної тенденції та як виглядають найпопулярніші ролики, дивіться у добірці від Lady 24.

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Що відомо про тренд "Paging Dr. Beat"

Стрічку тікток ось уже кілька тижнів захоплюють ролики під звук "Paging Dr. Beat". Це ремікс треку 1984 року, який завдяки соцмережі отримав друге життя.

Під мелодію пісні користувачі тікток змінюють свої образи, влаштовуючи справжні покази мод та збираючи мільйони переглядів. І чесно кажучи, це не дивно, адже дивитися за цими перевтіленнями захопливо.

Як виглядають трендові ролики: дивіться відео

Тим більше, що до тренду долучаються майже усі – від любительок моди до олімпійських спортсменів.

Ті, хто цікавиться модою та полюбляє створювати цікаві луки, почуваються у цьому тренді максимально органічно. Так, одна дівчина похизувалась яскравими та неординарними вбраннями, які вона має.

Дівчина показала свої божевільні образи: дивіться відео

Однак спортсмени теж не відстають. Вони показують форму, яку їхні країни розробили для цьогорічних змагань.

Олімпійська спортсменка долучилась до тренду: дивіться відео

Український спортсмен Олексій Середа бере участь у тренді: дивіться відео

Також особливо популярними є парні версії тренду, де хлопці та дівчата разом демонструють свої образи. Деякі з них є гумористичними. Так, одна пара пожартувала про різницю між чоловічими та жіночими луками влітку.

Пари беруть участь у тренді: дивіться відео

Хлопці та дівчата роблять відео разом: дивіться ролик

Водночас деякі користувачі ще більше розширюють межу креативу та вигадують тематичні відео.

Хлопець показав луки, натхненні книжками: дивіться відео

До прикладу, один з користувачів тікток зібрав образи, натхненні книжками. Зокрема, він одягнувся у стилі творів "Я бачу, вас цікавить пітьма" та "Сім чоловіків Евелін Г'юґо".