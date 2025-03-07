Как правильно подобрать женские духи: практические советы

Выбор парфюма это настоящее искусство. Аромат может стать настоящей визиткой, подчеркивая настроение, стиль и даже характер человека.

К выбору духов нужно подходить комплексно. В частности, нужно учитывать образ жизни, предпочтения человека и даже время года, пишет 24 Канал.

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Как раскрываются духи

Духи раскрываются постепенно. Обычно выделяют 3 основных типа нот:

Верхние ноты – это ароматы, которые ощущаются сразу после нанесения парфюма. Они быстро испаряются и обычно имеют свежий, цитрусовый или фруктовый запах.

– это ароматы, которые ощущаются сразу после нанесения парфюма. Они быстро испаряются и обычно имеют свежий, цитрусовый или фруктовый запах. Средние ноты – это сердце парфюма, которое раскрывается через несколько минут после нанесения. Они могут быть цветочными, фруктовыми или пряными.

– это сердце парфюма, которое раскрывается через несколько минут после нанесения. Они могут быть цветочными, фруктовыми или пряными. Базовые ноты – это ароматы, которые остаются на коже долгое время. Они чаще всего имеют древесные, мускусные или восточные оттенки.



Как раскрывается аромат духов / Фото Unsplash

В зависимости от того какие ароматы вам нравится и нужно выбирать духи. При тестировании запаха в магазине не спешите. Позвольте аромату раскрыться на всех уровнях и только тогда делайте выбор.

Какие факторы нужно учитывать при выборе духов

При выборе духов, нужно учитывать такие нюансы:

Сезон и время суток

На зиму или вечерний выход, нужно выбирать "тяжелые" духи (например, с восточными и пряными нотами). А вот на теплую погоду или день, подойдут легкие ароматы (к примеру, цветочные и фруктовые).

Тип кожи

Ароматы могут раскрываться по-разному в зависимости от типа кожи. Например, на жирной коже духи могут держаться дольше, чем на сухой.



Может ли меняться аромат из-за типа кожи / Фото Unsplash

Обратите внимание! На коже с повышенной кислотностью некоторые ноты могут раскрываться слишком резко.

Образ жизни

Если вы выбираете духи на каждый день, нужно учитывать ваш ритм жизни. В частности, места, где вы находитесь. К примеру, если вам приходится много пребывать среди толпы, стоит выбирать сдержанные духи.

Помните! Самое главное при выборе духов – это ваши собственные ощущения. Вам должно быть "комфортно" с этим ароматом.