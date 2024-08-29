С возрастом – только прекраснее: 7 знаменитостей, которые гордятся седыми волосами

Многие женщины стараются закрашивать седые волосы сразу, как они появляются. Однако немало мировых звезд, политиков и известных людей гордятся своими серебристыми прядями.

Даже королева Испании Летиция не скрывает своей седины. Какие еще знаменитости демонстрируют свой естественный цвет волос – далее в подборке.

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Королева Летиция

Когда королева Летиция начала появляться на публике с серебристыми прядями, общество отреагировало на это по-разному. Так, у королевы появилось немало хейтеров, хотя ее муж имеет полностью седые волосы и не сталкивался с критикой из-за этого. Впрочем, королева Испании гордится своей естественной сединой. Серебристые пряди добавляют ее внешности эффектных черт, а сама Летиция выглядит потрясающе.

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Сальма Хайек

Сальма Хайек имеет яркую внешность, однако не скрывает свой возраст. Хотя голливудская звезда красит волосы, чтобы иметь эффектную внешность на красных дорожках, однако в отпусках и вне съемок она не боится продемонстрировать серебристый отблеск своего возраста.

Более того, в феврале 2024 года Сальма Хайек поделилась, как она скрывает седину перед съемками. Так, звезда закрашивает их обычной тушью для ресниц. Однако знаменитость не переживает из-за возраста, а принимает себя такой, какой она есть.

Сальма Хайек поделилась лайфхаком, как быстро скрыть седину: смотрите видео

Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон откровенно рассказывала, что имеет седые волосы еще в 2009 году. На шоу Эллен Дедженерес она как-то вспоминала, что очень волновалась, когда нашла первый пепельный волос на своих волосах.

Однако звезда быстро поняла, что седые волосы – это нормально. Сейчас Дженнифер Энистон имеет невероятный цвет волос, на котором, если и есть седина, то она лишь добавляет прядям волшебного шарма.

Гвинет Пэлтроу

Известная актриса Гвинет Пэлтроу в социальных сетях почти всегда появляется без макияжа и не боится демонстрировать, какой отпечаток оставило время. Кроме того, голливудская актриса неоднократно подчеркивала, что любит себя и то, как естественно стареет.

Сара Джессика Паркер

Сара Джессика Паркер, как Дженнифер Энистон, имеет светлые волосы. На ее цвете можно заметить седину лишь тогда, когда актриса появляется с собранной прической.

Более того, она удивила поклонников в ленте "И просто так". Сара Джессика Паркер появилась в кадре с темными седыми волосами. Как потом она рассказала в одном из интервью: "Я не могу тратить время на базовое окрашивание каждые 2 недели".

Мерил Стрип

Роскошная Мерил Стрип наверняка едва ли не самая известная голливудская актриса, которая демонстрирует естественное старение и эффектные пепельные волосы. Звезда редко красит волосы, а если и решается на это, то выбирает оттенки, максимально приближенные к натуральным.

Энди Мак-Дауэлл

Модель и актриса Энди Мак-Дауэлл имеет невероятные серебристые кудри. Ее роскошные волосы завораживают с первого взгляда, а время – сделало звезду прекраснее.

Поэтому, немало звезд Голливуда отмечают, что седина – это естественный процесс, которым надо гордиться. Возможно, серебристые пряди – это именно та изюминка, которой не хватало для эффектного образа.