Легкие локоны, собранные волосы или необычные прически станут хорошим дополнением праздничного образа. Идеи причесок на 1 сентября для школьников, студентов и взрослых – далее в подборке Lady 24.

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Прически на 1 сентября для школьников

В День знаний едва ли не каждая девочка мечтает о красивом букете цветов и невероятной прическе, которая должна быть также и опрятной. Если девочка имеет короткие волосы, то его можно хорошо подколоть бантиком или различными шпильками.

Мамы, чьи дети имеют длинные волосы, могут попробовать создать различные стильные прически. К примеру, можно сделать эффектную объемную косу, которую даже не придется заплетать. Для нее понадобятся только силиконовые или обычные резинки.

Літо – ідеальний час для змін. Незвична зачіска, оригінальний манікюр чи яскравий макіяж піднімуть настрій цього сезону. А ще більшої впевненості може додати нова білизна від Anabel Arto. Вироби українського бренду легко підкреслять індивідуальність, допоможуть відчути себе особливою, а також гарантовано пасуватимуть до будь-якого літнього образу.

Коса на 1 сентября, которую не надо плести: смотрите видео

Интересно стилизовать можно и обычные пучки. Так, волосы необходимо разделить на 4 части. Отделенные пряди у лица надо заплести в обычные косы, а две другие части – собрать в хвостики. После этого две косы необходимо накрест добавить к хвостам, заплести их в косы и закрутить в пучки. Стилизовать прическу можно красивыми бантиками или заколками.

Милые пучки на 1 сентября: смотрите видео

Если девочка любит ходить с распущенными волосами, то на 1 сентября можно сделать полусобранную прическу. Так, необходимо с каждой стороны заплести тоненькую косу, соединить их в одну и закрепить резинкой. Часть хвостика надо оставить, а на другой – ниже зафиксировать еще одну резинку, сделать отверстие, в которое надо продеть прядь волос. Далее в отверстие стоит снова продеть прядь, но то, которое оставили в начале, после – пряди надо поднять и образуется милый бантик.

Бантик из волос на 1 сентября: смотрите видео

Еще один вариант простой прически на 1 сентября – маленькие пучки на распущенных волосах. Так, нужно отделить тоненькую прядь у лица и заплести ее в косу. После собрать волосы в маленький хвост, добавить косу и сделать маленький пучок. Такой алгоритм нужно повторить и с другой стороны. Волосы можно подкрутить, а пучки – украсить бантиками или заколками.

Прическа с распущенными волосами на 1 сентября: смотрите видео

Интересно в прическе можно совместить плетение и хвостики. Так, надо заплести французскую косу наизнанку, но до конца, а примерно на половине волос, и зафиксировать ее резинкой. Чтобы прическа к 1 сентября имела праздничный вид, волосы можно подкрутить.

Праздничная прическа на 1 сентября с хвостиками и французскими косами: смотрите видео

Прически на 1 сентября для взрослых

1 сентября – праздник не только для детей, но и для взрослых, которые также хотят иметь праздничную прическу. Так, студенты возвращаются на учебу в университеты, а мамы – ведут своих детей на линейку, поэтому эффектная прическа станет хорошим дополнением образа.

Так, к 1 сентября студентки и мамы детей могут сделать невероятно красивую прическу, которая на первый взгляд кажется очень сложной, однако повторить ее легко. Блогер в сети показала, что сначала необходимо отделить 2 пряди волос у лица, закрутить их в жгут и зафиксировать резинкой. Жгутики надо слегка растянуть, чтобы они были объемными. Такой алгоритм надо повторить и с другой стороны.

После этого надо сделать полухвост, и перекрутить его внутрь. Пряди тоже надо растянуть для объема, а после – добавить жгуты. Прическу можно украсить шпильками или другим декором.

Эффектная прическа на 1 сентября для взрослых: смотрите видео

Еще один вариант прически для распущенных волос – заплести две легкие косы и закрепить их в одну. Пряди тоже надо растянуть, чтобы прическа имела легкую текстуру. Секрет прически в том, что свободные концы от кос надо протянуть через другую косу. Так возникает эффект одной косы, которая будто венок, обрамляет голову.

Необычная прическа на 1 сентября: смотрите видео

Поклонницы собранных волос могут поэкспериментировать с пучками. К примеру, можно сделать низкий хвост, а после – дважды протянуть волосы через резинку. В результате получается милый пучок, который напоминает клевер. Украсить такую прическу можно заколками.

Милый пучок на 1 сентября для взрослых: смотрите видео

В общем, даже обычную прическу можно стильно обыграть, добавив праздничные заколки или подкрутив волосы. Главное – иметь немного времени, терпения и вдохновения.