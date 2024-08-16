Элегантный пучок, романтический хвост или стильную косу можно сделать, приложив минимум усилий. Lady 24 собрали идеальные прически, которые подойдут на каждый день, и при этом – будут иметь эффектный вид.

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Прически на каждый день, которые легко повторить

Наверное, одной из самых популярных причесок на каждый день является хвост. Он может быть высоким или низким, однако и его можно эффектно стилизовать. К примеру, если на ночь накрутить волосы на мягкий бигуди, то утром можно создать легкий романтический хвост.

Чтобы сделать необычный хвост, необходимо поделить волосы на 3 равных части и завязать их силиконовыми резинками. После этого крайние хвосты нужно закрутить внутрь, а после – хвост по центру продеть в каждую из петель.

Романтический низкий хвост на каждый день: смотрите видео

Такой хвост можно сделать и более объемным, однако тогда шаги создания прически будут другими. Сначала волосы необходимо разделить горизонтально на две части – верхняя часть будет основой хвоста, а нижняя – стилизует прическу. Нижние пряди надо разделить пополам, и после – завязать на хвосте. Затем эти же пряди необходимо опустить под хвост и закрепить резинкой.

Объемный романтический хвост: смотрите видео

Поклонницы собранных волос могут эффектно стилизовать и собранный пучок. К примеру, можно сделать низкий хвост и зафиксировать его резинкой. После этого волосы стоит дважды протянуть через резинку. Всего 3 движения и стильный пучок, который напоминает клевер, готов.

Пучок-клев за минуту: смотрите видео

Необычный пучок можно сделать, если разделить волосы на 2 части и закрутить их в жгут. Затем его стоит собрать в пучок, а дополнить образ можно романтической заколкой.

Необычный пучок, который легко повторить: смотрите видео

Поклонницы полусобранных волос могут легко повторить следующую прическу. Так, необходимо отделить тонкую прядь волос и заплести ее в тонкую, но воздушную косу. Полученные косы стоит соединить в одну и закрепить силиконовой прозрачной резинкой. Полученную после соединения прядь также надо заплести, а после – закрутить. В результате можно получить эффект цветка из волос.

Легкий цветок из волос: смотрите видео

Эффектно стилизовать можно и обычную косу. К примеру, в нее можно вплести ленту или тоненький платок.

Коса с тоненькой лентой: смотрите видео

Особенно стильный вид имеет коса в сочетании с хвостом. Так, сначала надо собрать волосы в высокий хвост, а затем – заплести в косу. Если сделать не классическое плетение из трех прядей, а из двух ("рыбий хвост"), то образ будет современным и трендовым.

Простая и стильная прическа с косой: смотрите видео

Как видим, создать стильную и необычную прическу довольно просто. Для этого не надо иметь чрезвычайных способностей или учиться на стилиста, достаточно иметь немного желания и вдохновения, а эффектную прическу можно создать и за минуту.