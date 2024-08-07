Как уложить волосы в соответствии с трендом и сделать стильный начес, рассказываем далее.
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Что такое начес
Прически с начесом известны своим объемом и были в тренде в течение десятилетий. Говорят, что впервые они появились во Франции, а затем стали популярным в 50-х годах благодаря Мэрилин Монро. Теперь же знаменитости со всех уголков мира – от Энн Хэтэуэй до Сидни Суини – возвращают их в моду снова.
Это гламурная прическа, но вы можете добавить простые аксессуары, такие как повязки, чтобы носить ее каждый день. Я считаю, что современный способ стилизовать начес заключается в том, чтобы не носить его так идеально, как это было в 50-х годах,
– говорит парикмахер Нунцио Савиано.
Как выглядит современный начес: смотрите фото
Как создать начес
Если вы пытаетесь создать более гламурный вид, к примеру в стиле Энн Хэтэуэй, убедитесь, что вы работаете с чистыми волосами, и нанесите пенку для укладки, чтобы придать объем.
Как выглядит Энн Хэтэуэй с начесом: смотрите фото
Для более повседневного же образа, как у Джулианн Мур, нанесите мусс или спрей для объема на влажные волосы, чтобы сделать их гуще, а затем высушите локоны на браш, закрепляя пряди на бигуди для дополнительного объема.
Как выглядит повседневный начес: смотрите фото Джулианн Мур
После этого расчешите и зачешите назад волосы на макушке, образуя своеобразную "мальвинку" оставляя части, обрамляющие лицо. Завершите образ лаком для волос.