Как уложить волосы в соответствии с трендом и сделать стильный начес, рассказываем далее.

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Что такое начес

Прически с начесом известны своим объемом и были в тренде в течение десятилетий. Говорят, что впервые они появились во Франции, а затем стали популярным в 50-х годах благодаря Мэрилин Монро. Теперь же знаменитости со всех уголков мира – от Энн Хэтэуэй до Сидни Суини – возвращают их в моду снова.

Это гламурная прическа, но вы можете добавить простые аксессуары, такие как повязки, чтобы носить ее каждый день. Я считаю, что современный способ стилизовать начес заключается в том, чтобы не носить его так идеально, как это было в 50-х годах,

– говорит парикмахер Нунцио Савиано.

Как выглядит современный начес: смотрите фото

Как создать начес

Если вы пытаетесь создать более гламурный вид, к примеру в стиле Энн Хэтэуэй, убедитесь, что вы работаете с чистыми волосами, и нанесите пенку для укладки, чтобы придать объем.

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto. У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність. После сушки и укладки прядей с помощью плойки сбрызните волосы лаком, чтобы добавить блеска. Дополните образ, зачесав волосы назад. Вы также можете собрать кудри сзади, чтобы создать идеально романтическую прическу.

Как выглядит Энн Хэтэуэй с начесом: смотрите фото

Для более повседневного же образа, как у Джулианн Мур, нанесите мусс или спрей для объема на влажные волосы, чтобы сделать их гуще, а затем высушите локоны на браш, закрепляя пряди на бигуди для дополнительного объема.

Как выглядит повседневный начес: смотрите фото Джулианн Мур

После этого расчешите и зачешите назад волосы на макушке, образуя своеобразную "мальвинку" оставляя части, обрамляющие лицо. Завершите образ лаком для волос.