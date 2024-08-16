Елегантний пучок, романтичний хвіст чи стильну косу можна зробити, доклавши мінімум зусиль. Lady 24 зібрали ідеальні зачіски, які пасуватимуть на кожен день, і при цьому – матимуть ефектний вигляд.

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Зачіски на кожен день, які легко повторити

Напевно, однією з найпопулярніших зачісок на кожен день є хвіст. Він може бути високим чи низьким, однак і його можна ефектно стилізувати. До прикладу, якщо на ніч накрутити волосся на м'який бігуді, то зранку можна створити легкий романтичний хвіст.

Щоб зробити незвичайний хвіст, необхідно поділити волосся на 3 рівних частини й зав'язати його силіконовими гумками. Після цього крайні хвости потрібно закрутити всередину, а після – хвіст по центру протягнути в кожну з петель.

Романтичний низький хвіст на кожен день: дивіться відео

Такий хвіст можна зробити й об'ємнішим, однак тоді кроки створення зачіски будуть іншими. Спочатку волосся необхідно розділити горизонтально на дві частини – верхня частина буде основою хвоста, а нижня – стилізує зачіску. Нижні пасма треба розділити навпіл, й після – зав'язати на хвості. Потім ці ж пасма необхідно опустити під хвіст і закріпити гумкою.

Об'ємний романтичний хвіст: дивіться відео

Прихильниці зібраного волосся можуть ефектно стилізувати й зібраний пучок. До прикладу, можна зробити низький хвіст і зафіксувати його гумкою. Після цього волосся варто двічі протягнути через гумку. Усього 3 рухи й стильний пучок, який нагадує конюшину, готовий.

Пучок-конюшина за хвилину: дивіться відео

Незвичайний пучок можна зробити, якщо поділити волосся на 2 частини й закрутити його в джгут. Потім його варто зібрати у пучок, а доповнити образ можна романтичною шпилькою.

Незвичайний пучок, який легко повторити: дивіться відео

Прихильниці напівзібраного волосся можуть легко повторити наступну зачіску. Так, необхідно відділити тонке пасмо волосся й заплести його у тонку, але повітряну косу. Отримані коси варто з'єднати в одну й закріпити силіконовою прозорою гумкою. Отримане після з'єднання пасмо також треба заплести, а після – закрутити. У результаті можна отримати ефект квітки з волосся.

Легка квітка з волосся: дивіться відео

Ефектно стилізувати можна й звичайну косу. До прикладу, в неї можна вплести стрічку чи тоненьку хустку.

Коса з тоненькою стрічкою: дивіться відео

Особливо стильний вигляд має коса у поєднанні з хвостом. Так, спочатку треба зібрати волосся у високий хвіст, а потім – заплести у косу. Якщо зробити не класичне плетіння з трьох пасм, а з двох ("риб'ячий хвіст"), то образ буде сучасним і трендовим.

Проста і стильна зачіска з косою: дивіться відео

Як бачимо, створити стильну і незвичайну зачіску доволі просто. Для цього не треба мати надзвичайних здібностей чи навчатися на стиліста, достатньо мати трохи бажання та натхнення, а ефектну зачіску можна створити й за хвилину.