С голыми ягодицами: Зои Кравиц ошеломила откровенным платьем на Vanity Fair

Многие знаменитости любят поражать на светских событиях смелыми нарядами. Так на этот раз произошло с Зоей Кравиц, которая на вечеринку Vanity Fair пришла в красивом классическом платье с секретным вырезом сзади.

Каждый год после главной церемонии награждения "Оскара", проходит вечеринка Vanity Fair Oscar Party, пишет 24 Канал. На ней звезды примеряют также изысканные платья, как на красной дорожке Оскара, впрочем уже немного более откровенные и расслабленные.

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Зои Кравиц на вечеринке Vanity Fair

Дочь известного музыканта Ленни Кравица и актрисы Лизы Боне появилась на мероприятии в Калифорнии в изящном и элегантном платье из шелка на длинный рукав длины макси, которое скрывало обувь на каблуках.

Главная изюминка этого платья скрывалась сзади. Спина платья от Saint Laurent была украшена прозрачной сеткой с камушками, которая обнажала часть ягодиц. Ткань украшал изящный бант.

Стилисты собрали волосы Зои Кравиц в пучок и выпустили прядь волос. Весь образ знаменитости дополнили изысканные украшения от бренда Jessica McCormack. Она надела серьги с бриллиантами, браслеты и кольца.



Откровенный образ Зои Кравиц / Фото Getty Images

Зои Кравиц всегда для торжественных выходов выбирает монохромные сдержанные платья классических оттенков, впрочем не чурается голых платьев с откровенным декольте или обнаженными деталями.

Добавим, в ночь со 2 на 3 марта в Лос-Анджелесе в театре "Долби" прошла 97-я церемония награждения премии Оскар. Лучшим фильмом стала лента "Анора". Лучшая мужская роль досталась Эдриану Броуди ("Бруталист"). Мейки Мэдисон получила лучшую женскую роль ("Анора").