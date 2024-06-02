Так, користувач мережі у Reddit поділився своєю цікавою знахідкою. В одному з секонд-хендів йому вдалося купити парфуми Balenciaga Florabotanica усього за 25 доларів, передає Life 24.

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Аромат від Balenciaga за безцінь

Користувач у мережі поділився, що придбав у секонд-хенді парфуми Balenciaga Florabotanica. Його здивувало те, що аромат був в оригінальні вакуумній упаковці, хоча його не випускають з 2012 року.

Заплатили за нього довелося усього 25 доларів.



Парфуми, зняті з виробництва, усього за 25 доларів / Фото redboyofgoo

Насправді ж, цей аромат коштує набагато дорожче. Так, парфум Balenciaga Florabotanica презентували у 2012 році, й випускали лише один рік. Після цього аромат зняли з виробництва. Композицію Florabotanica створювали відомі парфумери Олів'є Польж і Жан-Крістоф Еро. Парфум характеризували як ідеальний аромат для літа, а виробник називав парфуми "вільними й трохи небезпечними".

У 2012 році обличчям парфумів стала акторка Крістен Стюарт. Саме вона презентувала аромат та знялася в рекламі, яка підкорила шанувальників.

До слова, аромат Balenciaga Florabotanica належить до квіткових. На верхніх нотах – м'ята, а далі йдуть троянда, гвоздика, ветивер і амбра.

Нині ці парфуми можна знайти лише в поціновувачів. Аромат не випускають з 2012 року, тому знайти його не так просто, а заплатили за рідкісний аромат доведеться вже не 25 доларів, а щонайменше 300.



Парфуми Balenciaga Florabotanica можна придбати в інтернеті / Скриншот redboyofgoo

До слова, в Україні такі парфуми знайти майже неможливо. Продавців рідкого аромату дуже мало, а ціни на них сягають понад 7 тисяч гривень.