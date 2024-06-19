Ікона сучасності: 7 секретів догляду за шкірою від Анджеліни Джолі

Анджеліну Джолі називають однією з найкрасивіших жінок сучасності. Це і не дивно, адже акторка має приголомшливий вигляд навіть у буденних обставинах.

Як їй вдається підтримувати свою природну вроду, а з роками ставати ще гарнішою, розповідаємо далі.

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Догляд за шкірою з раннього віку

Анджеліна Джолі почала доглядати за своєю шкірою дуже рано – з 11 років.

У мене той самий дерматолог з 11 років. Це людина, до якої мене привела мама, коли я була маленькою з першим шрамом. Я вважаю, що присутність людина, яка дуже заохочувала бути максимально природним, справді допомогло мені,

– розповідала знаменитість.

Сонцезахисний крем

Анджеліна завжди дотримується захисту від сонця, що є запорукою вічної молодості. Вона робить це з раннього дитинства, знаючи, що сонце не корисне для шкіри. Акторка також добре носить капелюхи та добре зволожує шкіру.

Анджеліна Джолі дбає про себе з раннього віку: дивіться фото

Збалансований макіяж

Зірка екранів дотримується просто правила – будує свій макіяж довкола одного яскравого акценту.

Я роблю або темні очі, або червоні губи. У мене дуже повні, великі риси обличчя, тож якби я робила все, то виглядала б трохи як клоун,

– ділиться Джолі.

Анджеліна також не боїться робити макіяж самостійно і може робити це за потреби.

Мінімум втручань

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Хоча її пухкі губи та ідеальний ніс, можливо, надихнули багатьох людей звернутися до косметичних хірургів, сама Анджеліна не зловживає такими процедурами.

Я нічого не робила собі й не думаю, що буду. Але якщо це робить когось щасливим, то це залежить від них самих. Я не в чужій шкірі, щоб знати, що змушує їх відчувати себе краще. Але сама я цього робити не планую,

– казала вона Daily Mail.

Зірка надає перевагу мінімалізму: дивіться фото

Натуральність в пріоритеті

Анджеліна Джолі майже ніколи не наносить макіяж у повсякденному житті. Ймовірно, це ще одна причина, чому її шкіра має такий гарний вигляд. Вона також добре знімає макіяж, не залишаючи косметику на шкірі довгий час.

Простий догляд

Від природи зірка має гарну оливкову шкіру, тож багато процедур їй не потрібні. Насправді її основний догляд – це сонцезахисний крем, правильне очищення м'якими засобами, антиоксиданти, іноді гліколеві кислоти та натуральні продукти.

Джолі любить натуральність: дивіться фото

Власне визначення краси

Люди, яких я вважаю красивими, – це ті, хто не підкоряється чужій думці щодо того, що є доречним або гарним. Мене завжди приваблювали люди, які є унікальними, різними та просто собою,

– ділиться Джолі.

Вона додає, що сумує, коли бачить, як хтось не може жити у власному тілі й не почувається в ньому комфортно, тож заохочує мати власне розуміння краси.