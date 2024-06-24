Одна з найелегантніших жінок в історії: у чому секрети краси Грейс Келлі

Відзначена нагородами голлівудська актриса, принцеса Монако та справжня красуня Грейс Келлі залишила по собі вагомий спадок як одна з найелегантніших жінок в історії.

Ті, хто її знали, кажуть, що вона мала "практичний" підхід до краси. У чому ж були її секрети, розповідаємо далі.

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Увага до ароматів

Ретельна увага принцеси Грейс до деталей поширювалася і на її аромат. Її парфуми відображали її витончену чутливість і були фірмовим елементом її особистого стилю. Так, для вручення премії Оскара в 1955 році вона обрала Chateau Krigler 12, суміш конвалії, мімози, троянди та мускусу, і увійшла в історію, отримавши нагороду за найкращу жіночу роль.

Проста рутина

Грейс Келлі була стриманою у своєму макіяжі та догляді за шкірою, а також щодо продуктів, які вона використовувала. Одним з її улюблених засобів був відновлювальний крем.

Крім того, вона дотримувалася методу подвійного очищення шкіри й надавала перевагу зволоженню рук, вважаючи їх першою зоною, на якій з’являються ознаки старіння.

Грейс Келлі надавала перевагу простоті у догляді за собою: дивіться фото

Класична вишуканість

Модний дім Dior подарував принцесі Грейс коробку з 14 помадами, але її улюбленою була культова червона Dior Rouge, випущена в 1953 році.

Старанний догляд за собою

Зірка старанно доглядала за собою. Вона віддала пріоритет гідратації, уникала куріння та підтримувала активний спосіб життя, займаючись плаванням, танцями, балетом, йогою, верховою їздою та тенісом. Хоча вона час від часу дотримувалася дієт під час зйомок, пізніше вона почала ставитися більш спокійно до їжі. Крім того, її танцювальний та модельний досвід прищепили їй увагу до постави, що була її визначною рисою.

Грейс Келлі дотримувалась класичної вишуканості: дивіться фото

Самостійність

Навіть після того, як стала принцесою Монако, Грейс мала практичний підхід до краси, вважаючи за краще робити зачіски та макіяж самостійно. Вона завжди носила з собою пензлик і пудру для корекції.

Стильна простота

Акторка надавала перевагу модним будинкам Christian Dior, Gucci, Chanel, Balenciaga, Givenchy та Yves St-Laurent. Їй подобалися класичні, жіночні аксесуари, такі як білі рукавички, шарфи, сонцезахисні окуляри та сумки. Її ж колекція ювелірних виробів, рясніла діамантами та перлами, а також виробами від легендарних брендів, зокрема Cartier і Van Cleef & Arpels.