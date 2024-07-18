Юна зірка: які секрети догляду за шкірою має Зендея

Зендея є однією з найбільших зірок молодшого покоління. Акторка та співачка має непересічну, але яскраву зовнішність, хоча її доглядова рутина доволі проста.

Як молода знаменитість доглядає за собою та які секрети краси має, розповідаємо далі.

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Ні дня без зволоження

Зендея справді не може жити без зволожувального крему – до такої міри, що їй здається, що без нього її обличчя "просто трісне навпіл".

На додаток до щоденного використання олії з вітаміном Е, знаменитість застосовує крем з екстрактом зеленого чаю та алое, щоб зберегти шкіру зволоженою.

Очищення шкіри перед сном

Важливе правило догляду за шкірою зірки полягає у тому, щоб ніколи не спати з макіяжем. Така звичка призводить до закупорювання пор та може сприяти появі висипань.

Як виглядає Зендея: дивіться фото

SPF без обговорення

Немає днів, коли Зендея не використовувала б сонцезахист. Оскільки ультрафіолетове опромінення є однією з головних причин передчасних ознак старіння, застосування SPF є невеликим, але ефективним кроком, щоб зберегти шкіру молодою та яскравою.

Олія чайного дерева проти висипань

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Знаменитість не є винятком і у неї також бувають висипання на шкірі. Але Зендея має досить розумний спосіб боротися з ними. Окрім дотримання основ щоденного догляду (очищення, тонування та зволоження), вона використовує олію чайного дерева для лікування висипань.

Цей засіб чудово допомагає завдяки своїм природним антибактеріальним і протизапальним властивостям. Його основний активний компонент бореться з бактеріями, що викликають акне, одночасно зменшуючи почервоніння та набряк. Однак використовувати олію слід обережно, оскільки велика її концентрація може викликати подразнення.

Зірка має доглянуту шкіру: дивіться фото

Розширений догляд для особливих випадків

Хоча догляд за шкірою Зендеї зазвичай простий, акторці час від часу подобається вдаватися до більш екстравагантних процедур перед сном.

Коли є час, вона любить насолодитися доглядом за обличчям перед сном та додати до звичайної рутини кілька додаткових кроків – зробити маски, нанести сироватки чи різноманітні спреї.