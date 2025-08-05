Фотографія в паспорті має репутацію одного з найменш приємних зображень у житті людей. Мало хто задоволений цим офіційним знімком, й воліє за краще приховувати його.

Однак, це не вердикт, є прийоми, за допомогою яких можна сфотографуватися ніби з фотошопом. 5 важливих нюансів фото на паспорт розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

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Як зробити ідеальне фото на паспорт?

Залишайтеся в повсякденному стилі

У паспортних фотографій ключовим фактором є простота. Варто обирати повсякденний одяг, щоб зображення точно відображало природну зовнішність. Рекомендується уникати важкого макіяжу та складних зачісок, оскільки вони можуть відвертати увагу від обличчя.

2. Обирайте темні кольори

Слід обирати одяг темних кольорів, коли робитимете фото на білому тлі – від класичного чорного до відтінків коричневого та синього. Ці темні відтінки допомагають людям не зливатися з фоном, а навпаки – виділятися.

3. Уникайте принтів та яскравих кольорів

Рекомендують підтримувати рівень вишуканості, обираючи однотонні вбрання, за винятком білого кольору. Хоча існує певний простір для варіацій у виборі кольору, варто уникати сміливих принтів і блискучих тканин.



Як зробити ідеальне фото на паспорт / Фото Pinterest

4. Залиште аксесуари мінімальними

Найкраще вдягти маленькі сережки, а намист та сережок-кілець слід уникати. Також можна використовувати непомітні шпильки для фіксації волосся, а не великі "жабки".

5. Обирайте вирізи мудро

Експерти рекомендують уникати водолазок, сорочок з високим коміром і майок для фото на паспорт, оскільки ці фасони можуть затуляти риси обличчя. Для тих, хто не знає, що вдягнути, існує проста футболка, що забезпечить чітке зображення обличчя та шиї.

Дотримуючись цих порад, ви гарантовано отримаєте ідеальну фотографію на паспорт.

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