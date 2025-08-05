Міль є активною з квітня по вересень, пише 24 Канал з посиланням на Express. У теплу та вологу пору року самки відкладають яйця в темних місцях, тож шафа з одягом підходять для цього процесу найкраще.

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Як відлякати міль з одягу?

Британські експерти розповіли, що захистити одяг від молі можна завдяки простому та натуральному способу. Ефективно відлякує міль звичайний лавровий листок.

Кілька листків потрібно покласти в мішечок з сітки та повісити у шафі. Запах лаврового листка є неприємним для молі, тому комаха буде уникати такого місця й не захоче там оселятися.

Щоб вберегти речі з вовни та шовку, їх потрібно зберігати в закритих пакетах чи контейнерах. Перед довгим зберіганням речей на сезон, їх треба перепрати, щоб не було залишків поту та плям, які потім складно буде вивести.



Лавровий листок відлякує міль / Фото Pexels

Час від часу протирайте шафи з одягом мильним розчином. Добре працюють проти молі натуральні відлякувачі у вигляді трав чи ефірних олій. Міль не любить запаху лаванди, лаврового листка, та гвоздики. Рослини потрібно покласти в тканинні мішечки біля речей.

Помічними є ефірні олії. Краплі лаванди чи кедра потрібно нанести на ватяний диск та покласти у шафу.

До слова, в Україні не можна повертати в магазин спідню білизну, панчішно-шкарпеткові вироби, товари на індивідуальне замовлення та рукавички.