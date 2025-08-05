Миль является активной с апреля по сентябрь, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. В теплое и влажное время года самки откладывают яйца в темных местах, поэтому шкаф с одеждой подходят для этого процесса лучше всего.

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Как отпугнуть моль с одежды?

Британские эксперты рассказали, что защитить одежду от моли можно благодаря простому и натуральному способу. Эффективно отпугивает моль обычный лавровый лист.

Несколько листьев нужно положить в мешочек из сетки и повесить в шкафу. Запах лаврового листа является неприятным для моли, поэтому насекомое будет избегать такого места и не захочет там селиться.

Чтобы уберечь вещи из шерсти и шелка, их нужно хранить в закрытых пакетах или контейнерах. Перед долгим хранением вещей на сезон, их надо перестирать, чтобы не было остатков пота и пятен, которые потом сложно будет вывести.



Лавровый лист отпугивает моль / Фото Pexels

Время от времени протирайте шкафы с одеждой мыльным раствором. Хорошо работают против моли натуральные отпугиватели в виде трав или эфирных масел. Моль не любит запаха лаванды, лаврового листа, и гвоздики. Растения нужно положить в тканевые мешочки возле вещей.

Помогают эфирные масла. Капли лаванды или кедра нужно нанести на ватный диск и положить в шкаф.

К слову, в Украине нельзя возвращать в магазин нижнее белье, чулочно-носочные изделия, товары по индивидуальному заказу и перчатки.