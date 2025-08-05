У День спідньої білизни згадаємо про найкрасивіші образи, а яких моделі легендарного шоу крокували подіумом, пише 24 Канал. Американський популярний бренд завершив епоху "ангелів" ще у 2019 році. Victoria's Secret постійно звинувачували у тому, що вони обирають для шоу дуже худорлявих моделей та роблять ставку на перебільшеному еротизмі.

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Як виглядали найкращі виходи моделей Victoria's Secret?

Кризовий період призвів до того, що організатори вимушені були скасувати шоу з крилами. Попри це, минулого року легендарне шоу після 5-річної перерви повернулося.

У Нью-Йорку показ відкрила співачка Lisa, а серед учасників були Джіджі Хадід, її сестра Белла Хадід, Даутцен Крус, Адріана Ліма, Алессандра Амбросіо та інші відомі моделі. Вперше на шоу з'явилися Кейт Мосс і Карла Бруні, а завершила показ Тайра Бенкс.

За появою моделей на подіумі завжди спостерігала величезна аудиторія фанатів, оскільки це не був просто показ, а справжнісіньке шоу. Кожного року сцену прикрашали неймовірними декораціями, а моделі виходили в ефектних комплектах білизни, прикрашених мереживом, лелітками, латексом, шовком та фірмовими крилами.

До головних моделей входили Тайра Бенкс, Хайді Клум, Адріана Ліма, Алессандра Амбросіо, Кендалл Дженнер, Джіджі й Белла Хадід. Їхні виходи завжди були сенсацією.

У День спідньої білизни згадуємо 6 найкрасивіших виходів моделей, які вразили публіку виглядом та енергетикою, яку вони випромінювали.



Найкращі виходи шоу Victoria’s Secret / Фото Getty Images



Найкращі виходи шоу Victoria’s Secret / Фото Getty Images



Найкращі виходи шоу Victoria’s Secret / Фото Getty Images



Найкращі виходи шоу Victoria’s Secret / Фото Getty Images



Найкращі виходи шоу Victoria’s Secret / Фото Getty Images



Найкращі виходи шоу Victoria’s Secret / Фото Getty Images

До слова, купальники в горошок, популярні в 50-х роках, повертаються в моду цього літа, їх носять такі зірки, як Кайлі Дженнер та Дуа Ліпа.