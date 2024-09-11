Вибухове комбо: зірки "Емілі в Парижі" вразили образами на прем'єрі у Римі

У Римі відбулася прем’єра другої частини відомого серіалу "Емілі в Парижі". Головні актори вразили своїми образами у вечірньому стилі від знаменитих люксових брендів.

Творці серіалу випустили у серпні першу частину, а вже від 12 вересня прихильники "Емілі в Парижі" зможуть побачити кінцеву частину серіалу, яка вийде на стримінговому сервісі Netflix.

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Життя американки Емілі Купер в Парижі захопило мільйони глядачів, тож серіал має безліч поціновувачів. Друга частина серіалу знімалася у Римі, тож саме туди з’їхалися актори на прем’єру.

Образи зірок серіалу "Емілі в Парижі"

Головна акторка серіалу Лілі Коллінз, яка зіграла в серіалі Емілі Купер сяяла перед спалахами фотокамер у золотій сукні від бренду Schiaparelli.

Вона обрала мінімалістичне плаття довжини максі із золотими масивними бретелями, а її образ доповнила лаконічне випрямлене волосся та величезна кількість золотих браслетів на руці.

Американка Ешлі Парк, яка виконала роль у серіалі Мінді Чен на першу прем'єру серіалу вийшла у світ в сукні від українського бренду, втім вже у Римі показалася у розкішному платті від Dior.

Акторка одягнула вишукану сукню з глибоким розрізом в зоні декольте чорного кольору з бахромою та довгими рукавичками. Її look доповнювала зачіска в стилі мокрого ефекту.

Модні образи зірок серіалу "Емілі в Парижі" / Фото Getty Images

Інші актори серіалу Лукас Браво та Каміль Разза обрали для себе вбрання від бренду Versace. Лукас був у чорній сорочці та костюмі, а Каміль здивувала вишуканим вбранням зі шкіри та незвичною зачіскою.

Стильні образи зірок серіалу "Емілі в Парижі" / Фото Getty Images

А от виконавиця ролі Сільві Грато Філіппін Леруа-Больє обрала для себе чорну сукею від Balenciaga.

Красиві образи зірок серіалу "Емілі в Парижі" / Фото Getty Images

Що відомо про серіал "Емілі в Парижі"

Прем’єра серіалу відбулася у жовтні 2020 року. Комедійно-драматичний серіал створив Даррен Стар, який працював над серіалом "Секс і місто" та "Район Мелроуз".

Серіал розповідає про Емілі Купер, молоду маркетингову спеціалістку з Чикаго, яка отримала можливість працювати в маркетинговому агентстві в Парижі. Вона стикається з викликами нового життя в чужій країні, де їй важко адаптуватися до французької культури, мови та стилю роботи.

Разом з тим, Емілі починає розвивати свою кар'єру, будувати нові стосунки та досліджувати життя в одному з найкрасивіших міст світу.