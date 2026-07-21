Під час грандіозного фіналу мундіалю, який відбувся 19 липня, артистка постала перед глядачами в кількох ефектних образах. Про те, що для одного з них співачка обрала саме їхній ювелірний виріб, представники українського бренду сповістили на офіційній сторінці в інстаграмі.

Завершальним акцентом цього луку стали прикраси від українського бренду Guzema Fine Jewelry. Співачка доповнила свій образ сережками з колекції Hidden Beauty. Це елегантний виріб із довгими ланцюжками, виготовлений із білого золота та інкрустований діамантами.

Шакіра а фіналі ЧС-2026 у сережках від українського бренду / Getty Images

Як зазначається на офіційному сайті бренду, вартість таких сережок становить 188 900 гривень, що еквівалентно приблизно 4300 доларам.

Сережки з колекції Hidden Beauty / фото з сайту Guzema

Цікаво, що роздивитися розкішний ювелірний виріб від українських майстрів можна також на спільній фотографії співачки з голлівудським актором Томом Крузом. Кінозірка зустрівся з виконавицею за лаштунками та підтримував її напередодні виступу на стадіоні.

Шакіра та Том Круз / фото з інстаграму

До речі, Шакіра втрапила в скандал на ЧС-2026 через виступ 10-річної російської танцівниці.