Як підібрати шапку на осінь: стилістка дала важливі поради

У листопаді холод відчувається помітно різко, тому в цей період рекомендовано довершувати образ шапкою. Як її правильно підібрати, щоб вона не лише стильно доповнювала верхній одяг, але й зігрівала – читайте далі.

Шапка має мати правильну посадку, об’єм, щільність та відворот, повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку стилістки Олени Шевченко.

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Вона часто ділиться у своєму блозі модними порадами та розповідає, як правильно обирати пуховик, з чим міксувати трендовий бордовий колір та який головний убір придбати на осінь. Нещодавно стилістка зазначила головні критерії вибору шапки.

Як підібрати шапку на осінь

Посадка

За словами стилістки, якщо натягати шапку близько до брів, то обличчя стає ширшим та грубшим. Коли ви відкриєте чоло та брови, то обличчя виглядатиме вужчим, а ефекту широкого чола, що нависає, більше не буде. Шапка на середині чола личить лише дуже видовженим, вузьким формам голови.



Поради щодо вибору шапок / Фото з інстаграму Олени Шевченко

Об’єм

Щоб головний убір мав гарний вигляд, між шапкою та головою має бути 2-3 пальці повітря, з боків та зверху.



"Я дуже часто бачу шапки-кальмари, які сильно обліплюють голову, а зверху залишається хвостик, схожий на хвіст кальмара. Це спотворює вашу форму голови та риси обличчя", – додала стилістка.



Стилістка дала поради щодо вибору шапок / Фото з інстаграму Олени Шевченко

Об’єм та щільність в’язки

Важливо звертати увагу на те, наскільки об’ємна нитка вашої шапки. Стилістка каже, що дуже об’ємна в’язка перетворить шапку на величезний жолудь на голові. Оптимальним варіантом вважається щільна в’язка з середньою за об’ємом ниткою.



Поради щодо вибору шапок / Фото з інстаграму Олени Шевченко

Відворот

Не варто забувати про відворот шапки. Якщо він буде занадто широким, то виглядатиме не зовсім гарно й навіть зможе викривити риси обличчя. Занадто вузький відворот буде розширювати ваше обличчя. Дорослим жінкам дуже вузький відворот не личить, оскільки контрастує з об’ємом голови та рис обличчя.



Стилістка додала, що відворот має бути середньої ширини, щоб ви могли відрегулювати його під своє обличчя.



Стилістка дала поради щодо вибору шапок / Фото з інстаграму Олени Шевченко