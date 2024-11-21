Chanel випустив різдвяну рекламу з українським "Щедриком" Леонтовича: казковий відеоролик

Композиція "Щедрик" українця Миколи Леонтовича стала відомою на увесь світ. Нещодавно знаменитий бренд Chanel випустив різдвяну рекламу, в якій прозвучала мелодія "Carol of the Bells" українського композитора.

Саме цю композицію французький люксовий бренд вирішив використати для святкового відеоролика, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Chanel.

Цікаво Трендові пальта на зиму 2024/25: що радять купувати стилісти

"Щедрик" у рекламі Chanel

У відеоролику знялася відома італійська модель Вітторія Черетті, яка є "ангелом" білизняного бренду Victoria’s Secret. Дівчина навіть певний час зустрічалася з Леонардо Ді Капріо.

Відеоісторія знаменитого Модного Дому розповідає про дівчинку, яку зіграла Вітторія, яка живе в безсніжній країні, але мріє про холодний зимовий вітер та сніг. Одного прекрасного дня її бажання здійснюється й все навколо неї покривається сніжинками. Всю цю казково-різдвяну атмосферу прикрашає неймовірна мелодія Миколи Леонтовича.

"Carol of the Bells" вже стала відомою різдвяною піснею, за основу якого взята щедрівка "Щедрик" й музика українського композитора.

Реклама Chanel з українським "Щедриком": дивіться відео

Микола Леонтович створив "Щедрик" у 1916 році. Мелодія стала однією з найвідоміших різдвяних композицій у світі. У 1922 році Український національний хор виконав "Щедрик" у Нью-Йорку під час концертного туру. Це стало початком його міжнародного успіху.

Американський композитор українського походження Пітер Вільховський у 1936 році написав англійський текст, відомий як "Carol of the Bells". Відтоді ця мелодія є різдвяним гімном у США та всьому світі.