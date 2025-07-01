Гроші на вітер: одяг, який не варто купляти навіть на розпродажі

У кожного з нас в гардеробі є речі, які шкода викидати, тож часом рука ще тягнеться, щоб їх одягнути. Втім, цієї помилки не можна допускати, тим паче купувати антитрендові речі на розпродажах, оскільки вони вже давно вийшли з моди.

З початку липня до середини серпня в магазинах вже стартували розпродажі, тому слід бути обачними, щоб поміж трендових речей не натрапити на вбрання зі значною знижкою, яке вже є старомодним, пише 24 Канал.

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Якщо ж у вас вже є певні застарілі речі, то вам вони можуть здатися необхідними, однак на практиці їх дуже важко поєднати, та й загалом, одна забута річ здатна зіпсувати увесь образ. Пропонуємо дізнатися про антитрендові позиції, яких потрібно уникати за будь-яку ціну.

Джинсова жилетка

Денім цього року дуже популярний. Модниці створюють красиві монохромні образи з сорочкою та джинсами, однак серед стильних курток, спідниць та шортів з деніму, немає місця для джинсової жилетки. Краще не додавайте цю річ у свій гардероб, особливо якщо жилетка сірого чи чорного кольору.



Антитрендові речі, які не варто носити / Фото Pinterest

Виварені джинси

Джинси-вареники були в моді понад 10 років тому, зараз їх майже ніхто не носить. Викиньте їх зі свого гардероба, не чекаючи вдалого часу їхнього повернення. Краще робіть ставку на базові блакитні чи білі джинси, які популярні в літню пору.



Антитрендові речі, які не варто носити / Фото Pinterest

Масивні кросівки

Не варто купувати такі кросівки, бо вони зовсім неактуальні. Зараз у моді ретро, тому всі роблять ставку на взуття з кольоровими деталями у стилі Adidas Samba. Масивні білі кросівки у стилі Gucci вже давно вийшли з моди.



Антитрендові речі, які не варто носити / Фото Pinterest

Ці речі виглядають дешево. Вони були в моді багато років тому, а зараз їх в жодному разі не варто стилізувати з трендовим вбранням. Відмовляйтеся від речей, які вийшли з моди, на користь речей, які завжди будуть актуальними.