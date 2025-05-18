Цього ви не знали: чим відрізняються сандалі від босоніжок

Наближається літо. Це чудесна тепла пора до якої варто готуватися завчасно. Зокрема, потрібно своєчасно підібрати вдале взуття.

Більшість людей обирає на літо саме відкрите взуття. Аби підібрати найкращий варіант, необхідно розпочати з основного – зрозуміти різницю між босоніжками та сандалями, пише 24 Канал.

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Які є відмінності між сандалями та босоніжками

Основна відмінність між цими моделями взуття полягає саме в конструкції:

Сандалі – зазвичай мають простішу, більш відкриту конструкцію, часто з ремінцями, які фіксують стопу. Вони можуть бути як на плоскій підошві, так і на невеликому підйомі.

– зазвичай мають простішу, більш відкриту конструкцію, часто з ремінцями, які фіксують стопу. Вони можуть бути як на плоскій підошві, так і на невеликому підйомі. Босоніжки – лише жіноча модель взуття, для якої характерний елегантний вигляд. Вони можуть бути на підборах, платформі чи танкетці. Конструкція босоніжок складніша, часто ця модель взуття прикрашена декоративними елементами.

Сандалі призначені саме для повсякденного або активного носіння. Наприклад, прогулянок чи подорожей. А от босоніжки набагато більше пасуватимуть для офіційних виходів.



Чи варто купувати на літо босоніжки / Фото Pinterest

Варто також відзначити і те, що часто ці моделі взуття виготовлені з різних матеріалів. Зокрема, сандалі найчастіше зроблені максимально практично. Наприклад, зі шкіри чи синтетичних довговічних матеріалів.



Що таке сандалі / Фото Pinterest

А от з босоніжками зовсім інша історія. Вони можуть мати багато декоративних та непрактичних елементів. Наприклад, стрічок, блискіток, пір'я і тому подібного.